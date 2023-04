Taylor Swift sinh nhật một mình vì Joe Alwyn 'đánh lẻ' với cô gái khác?

Vào thời điểm tháng 12, đây vẫn là một dự án "bí mật" nhưng về sau, truyền thông tiết lộ đây là bộ phim And của đạo diễn Yorgos Lanthimos. Trước đó Alwyn và Stone quen biết nhờ đóng chung siêu phẩm đạt giải Oscar The Favourite.

Lý do Joe Alwyn đến New Orleans, tách xa khỏi bạn gái vào đúng sinh nhật của cô là vì anh bận rộn ghi hình dự án phim mới. Khi ấy, loạt ảnh hậu trường bắt chụp khoảnh khắc của Joe Alwyn và bạn diễn Emma Stone, nữ diễn viên đình đám và cũng là bạn thân của Taylor Swift.

Joe Alwyn dành thời gian dài tại New Orleans để quay phim And cho đến tận gần đây, cũng là một trong những lý do khiến mỹ nam 1991 không thể đến loạt hoà nhạc The Eras Tour của bạn gái cũ. Tuy nhiên điều này lại không hoàn toàn hợp lý khi ngay cả Emma Stone - bạn diễn của Alwyn trong phim còn đến xem đêm diễn để ủng hộ Taylor Swift.



Emma Stone còn là người làm mai Taylor Swift với Joe Alwyn.

Hiện tại phía Taylor Swift lẫn Joe Alwyn chưa đưa ra phản hồi trực tiếp chính thức, khiến dư luận không khỏi sục sôi.

