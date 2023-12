Taylor Swift quyền lực đẳng cấp thế giới: Tài năng và nhan sắc ngoại hạng

2023 là một năm đáng nhớ trong sự nghiệp và cuộc sống riêng của Swift. Cô có một tour lưu diễn thành công ngoạn mục, một chuyện tình mới thu hút nhiều sự chú ý với cầu thủ bóng bầu dục người Mỹ Travis Kelce (34 tuổi).

Thời gian gần đây, Taylor Swift liên tục được nhắc đến với những danh xưng ấn tượng. Cô đứng đầu danh sách Những người hấp dẫn nhất năm 2023 do tạp chí People bình chọn, là Nhân vật của năm 2023 do tạp chí Time vinh danh. Giờ đây, cô thuộc vào top Những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới do Forbes bình chọn.

Sau quá trình lưu diễn miệt mài kể từ tháng 3 tới tháng 11, Taylor Swift đang tận hưởng 2 tháng rưỡi nghỉ ngơi trước khi đi tour qua nhiều quốc gia trong suốt năm 2024.

Tháng 10 năm nay, Swift đã chính thức trở thành nữ tỷ phú USD (Ảnh: Daily Mail).

Chia sẻ với Time về trạng thái của bản thân ở thời điểm hiện tại, Taylor Swift nói: "Đây là thời điểm tôi đang cảm thấy tự hào nhất, hạnh phúc nhất, cũng là lúc tôi đang được thỏa mãn nhất về mặt sáng tạo. Tôi thấy mình tự do hơn bao giờ hết. Chúng ta có thể diễn đạt thật đơn giản, cũng có thể phức tạp hóa mọi thứ lên theo cách mình muốn, nhưng sau cùng tôi chỉ có một câu hỏi thôi... Các bạn có thấy mình được giải trí khi theo dõi tôi không?".

Tháng 10 năm nay, Swift đã chính thức trở thành nữ tỷ phú USD sau khi doanh số thu về từ tour Eras được công bố cụ thể. Điều đáng nể hơn nữa chính là Taylor Swift đã gây dựng phần lớn khối tài sản "tỷ đô" của mình từ sự nghiệp ca hát.

Không giống các ngôi sao khác, Taylor Swift không đi theo hướng mở rộng hoạt động kinh doanh sang các mảng như thời trang hay mỹ phẩm. Cô chủ yếu tập trung hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn và sản xuất âm nhạc.