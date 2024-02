Taylor Swift nằm không 'dính đạn'

“Việc Taylor Swift được dự đoán thắng Album của năm mỗi lần cô ấy được đề cử chứng tỏ Jay-Z đúng”.

“Thật khó chịu khi một trong những người bình chọn giải Grammy nói ‘Beyonce có rất nhiều giải Grammy, cô ấy không cần phải luôn thắng’. Vấn đề ở đây là Taylor giành được 4 giải Album của năm trong khi Beyonce không có. Họ đẩy phụ nữ da trắng tiến lên chỉ để cạnh tranh và làm lu mờ những phụ nữ da đen phi thường”.

“Tôi ghét mọi thứ mà Taylor đại diện. Cô ta chỉ ở mức trung bình nhưng lại được khen thưởng như vậy, trong khi phụ nữ da đen phải phi thường mới có thể vào được căn phòng chết tiệt đó”...



Kanye West từng cướp micro của Taylor vì cho rằng cô không xứng đáng nhận giải bằng Beyonce.

Mối quan hệ giữa Beyonce và Taylor Swift

Năm 2009, khi Taylor (mới 19 tuổi) phát biểu nhận giải Video xuất sắc nhất của nữ ca sĩ tại Lễ trao giải Video âm nhạc MTV, Kanye West bất ngờ lao lên sân khấu, giật micro của đàn em và tuyên bố MV Single Ladies của Beyonce xứng đáng hơn You Belong With Me của Taylor.

Thời điểm đó, Taylor Swift chưa đủ mạnh mẽ và sắc sảo để bảo vệ mình. Tuy nhiên, cô đã nhận được sự giúp đỡ từ người đẹp sinh năm 1981. Vào gần cuối lễ trao giải, khi lên sân khấu nhận giải của riêng mình, Beyonce gọi Taylor lên sân khấu và mời cô hoàn thành bài phát biểu bị Kanye làm gián đoạn.