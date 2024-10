Taylor Swift khiến nội bộ Chính phủ Anh lục đục

Việc Taylor Swift được hộ tống theo hình thức đặc biệt khi lưu diễn ở London gây tranh luận. Nhiều ý kiến nói ca sĩ được bảo vệ VVIP sẽ vi phạm các quy tắc truyền thống ở Anh, vốn chỉ dành cho hoàng gia và quan chức cấp cao. Việc cảnh sát hộ tống Taylor Swift trong các buổi hòa nhạc của cô tại sân vận động Wembley ở London gây tranh luận ở nội bộ Chính phủ Anh, tờ The Times of London đưa tin.

Taylor Swift trên sân khấu ở London hồi tháng 6. Ảnh: Getty. Điều gì dẫn đến quyết định hộ tống của cảnh sát? Sau làn sóng phẫn nộ về việc các quan chức chính phủ nhận được vé miễn phí để xem Taylor Swift biểu diễn tại The Eras Tour, truyền thông nước này cho biết Bộ trưởng Nội vụ Yvette Cooper và thị trưởng London Sadiq Khan đều thúc giục cảnh sát thủ đô tăng cường bảo vệ Swift bằng tiền thuế của người dân. Hình thức hộ tống đặc biệt này thường chỉ dành cho các quan chức cấp cao và các thành viên của gia đình hoàng gia. Đây là dịch vụ bảo vệ VVIP mà ngay cả Hoàng tử Harry cũng liên tục bị từ chối. Tờ The Times of London nói luật sư cấp cao của chính phủ, tổng chưởng lý Lord Harmer KC, đã được tuyển dụng để gây thêm áp lực lên lực lượng cảnh sát.

Taylor Swift được xe cảnh sát hộ tống khi diễn ở London (Anh). Ảnh: Getty. Tuần trước, tờ The Sun khẳng định sự can thiệp của chính phủ diễn ra sau khi mẹ của Swift, bà Andrea, đe dọa sẽ hủy các buổi biểu diễn của nữ ca sĩ tại London vào tháng 8 sau khi. Mẹ ca sĩ lo lắng bởi tình hình căng thẳng sau đêm nhạc của Swift ở Vienna bị hủy bỏ vì âm mưu khủng bố và vụ đâm chết người trong lớp học yoga theo chủ đề Swift dành cho trẻ sơ sinh. Tại sao Taylor Swift được cảnh sát hộ tống đặc biệt? An ninh tại Anh ở thời điểm diễn ra concert của Taylor Swift được đảm bảo nhưng vẫn phòng trừ rủi ro. Đã có những cảnh báo tới chính phủ về hậu quả kinh tế tiềm tàng nếu đêm nhạc của nữ ca sĩ bị hủy. Họ xem concert của Swift là "sự kiện quan trọng của đất nước". Giọng ca Cruel Summer đã biểu diễn tổng cộng 15 ngày ở Anh hồi tháng 6 và tháng 8, thúc đẩy chi tiêu ở nước này lên gần 1 tỷ bảng Anh (1,3 tỷ USD). Sau đó, nữ ca sĩ và ê-kíp được Nhóm hộ tống đặc biệt (SEG) cung cấp đoàn xe cảnh sát. Động thái này khiến phe đối lập không vừa lòng khi cựu bộ trưởng James Cleverly viết thư cho Cooper để hỏi liệu bà có đích thân đưa ra ý kiến ​​hay không. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Lisa Nandy nhận định đây là hành động không ồn ào quá mức. Bà phủ nhận cáo buộc việc cảnh sát hộ tống là kết quả của “sự ảnh hưởng không đúng mực” từ các chính trị gia cấp cao, bao gồm cả bộ trưởng nội vụ và thị trưởng London. Bà Nandy nói với Sky News: "Tôi hoàn toàn phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái hoặc tác động không đúng mực nào trong trường hợp này". Theo Tiền Phong