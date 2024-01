Taylor Swift bị phát tán ảnh khiêu dâm

Sau đây là những câu chuyện khác: các nam sinh đã dùng deepface làm nội dung khiêu dâm của hơn 30 nữ sinh tại trường trung học ở New York; nữ diễn viên Marvel Xochitl Gomez (17 tuổi) đã tìm thấy ảnh 18+ của chính mình do AI tạo ra trên mạng xã hội; streamer QTCinderella bức xúc vì ảnh khiêu dâm AI của mình tràn lan trên Internet”, một tài khoản X có tích xanh bày tỏ quan điểm.

Nội dung khiêu dâm deepfake không có sự đồng thuận đã bị coi là bất hợp pháp ở Texas, Minnesota, New York, Hawaii và Georgia. Tuy nhiên, việc chưa có khung pháp lý chung cho toàn nước Mỹ dẫn đến vụ việc lưu hành các hình ảnh khỏa thân do AI tạo ra tại các trường trung học ở New Jersey và Florida.

Giữa tháng 1, các Hạ nghị sĩ Mỹ Joseph Morelle và Tom Kean đã đề xuất lên Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ bản dự thảo Đạo luật ngăn chặn hành vi giả mạo deepfakes các hình ảnh riêng tư.

Dự luật quy định việc chia sẻ vô căn cứ các hình ảnh khiêu dâm được chỉnh sửa bằng kỹ thuật số bị xem là tội phạm liên bang, với các hình phạt có thể áp dụng như ngồi tù, phạt tiền hoặc cả hai. Ngoài ra, nếu dự luật được thông qua, nạn nhân được phép kiện những kẻ phạm tội lên tòa án dân sự.

Theo Tiền Phong