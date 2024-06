Taylor Swift bất ngờ ngất xỉu ngay trên sân khấu

Sắp tới, Gaga cũng sẽ tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình sau A Star is Born và House of Gucci với vai Harley Quinn trong bộ phim nhạc kịch rất được mong đợi là Joker: Folie à Deux, dự kiến ra rạp vào ngày 4/10.

Trong khi đó, Taylor Swift vẫn tiếp tục lưu diễn vòng quanh thế giới với thương hiệu The Eras Tour thành công vang dội của mình. Swift gần đây đã biểu diễn ở Pháp và sắp tới sẽ trải qua mùa hè ở Anh.

Nữ ca sĩ cũng bổ sung danh sách trình diễn với một loạt bài hát từ album The Tortured Poets Department. Chính nhờ hiệu ứng nói trên mà gần đây nó đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần thứ 6 liên tiếp. Đây là album đầu tiên đạt được thành tích như trên kể từ khi One Thing at a Time của Morgan Wallen dẫn đầu trong 12 tuần liền, từ tháng 3/2023.

Theo Người Đưa Tin