Tay chân miệng căng thẳng: Bác sĩ ám ảnh nhớ lại trận dịch 12 năm trước

Nhân lực thiếu, áp lực nặng nề, một số bác sĩ nghỉ việc. Không căng thẳng sao được khi mỗi đêm trực chỉ có một bác sĩ thức trắng theo dõi hơn 200 trẻ có thể nguy kịch bất kỳ lúc nào. Đặc điểm tay chân miệng do EV71 gây ra là bệnh nặng và chuyển độ nhanh, vì thế bác sĩ phải theo dõi trẻ mỗi giờ để kịp thời phản ứng.

Năm 2011 cũng từng xuất hiện tình cảnh đau lòng khi bệnh nhi 3 tuổi mắc tay chân miệng là con của vợ chồng bác sĩ, trong đó một người thuộc chuyên khoa nhi. Trẻ tử vong sau khi chuyển vào viện vài giờ vì quá nặng, gia đình không nhận ra triệu chứng nặng vì bệnh quá mới.

Theo các bác sĩ, mỗi trận dịch tay chân miệng đi qua lại để lại những kinh nghiệm quý giá. Năm 2011 căng thẳng nhất vì bệnh mới, không có phác đồ điều trị, nhân lực thiếu. Năm 2018, vấn đề lớn là chỗ nằm, phòng ốc chật chội trong khi thuốc men đầy đủ. Năm 2023, Bộ Y tế đã đảm bảo có thuốc điều trị nên vấn đề lo nhất là tình trạng “quên bài” khiến trẻ nhập viện trễ.

“Nếu người nhà không nhận ra triệu chứng nguy hiểm, trẻ không được vào viện. Bác sĩ nhìn không ra dấu hiệu, trẻ cũng không được chẩn đoán, theo dõi sát, không can thiệp kịp và ử vong. Về điều trị, nếu thuốc không về kịp trẻ sẽ thở máy rất nhiều. Trong khi đó, dự báo tay chân miệng sẽ tiếp tục tăng cho đến hết tháng 9. Phải cố gắng có thuốc và vắc xin cho người dân, bệnh sẽ còn quay lại”, bác sĩ Khanh nhấn mạnh.