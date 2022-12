Taxi Đà Lạt quăng hành lý, dọa đánh du khách

Trao đổi với Zing, Yến nói mình bị thương ở tay do bị vali quăng trúng. C. tiếp tục chửi bới và quay video nhóm của Yến trước khi rời đi. Yến đoán C. định "ăn bẩn" 500.000 đồng nên khi bị nhóm khách phản ứng, người này mới bực tức như thế. Sau đó, Yến và nhóm bạn vẫn được A. trả đủ tiền để mua vé xe về TP.HCM.

Tay của nữ du khách bị thương sau khi C. ném chiếc vali khỏi xe. Ảnh: NVCC.



Tới sáng 23/12, C. vẫn tiếp tục nhắn tin lăng mạ Yến. Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt, cho biết C. đã bị công an thành phố gọi lên làm việc. Đại diện phòng Văn hóa Thông tin thành phố cũng đã gọi điện xin lỗi nhóm du khách vì trải nghiệm không mấy vui vẻ ở Đà Lạt.