Tàu Petrolimex 40.000 tấn gặp nạn trên biển

Tàu Petrolimex 11 trọng tải 40.000 tấn gặp nạn khi di chuyển qua vùng biển tỉnh Khánh Hòa, được Quân chủng Hải quân hỗ trợ, ứng cứu. Ngày 2/1, Quân chủng Hải quân cho biết, tàu 991 của Lữ đoàn Tàu ngầm 189 thuộc đơn vị này đã cứu hộ thành công tàu Petrolimex 11. Theo thông tin từ Quân chủng Hải quân, chiều 1/1, tàu Petrolimex 11 có trọng tải hơn 40.000 tấn đang chở hàng từ Malaysia về cảng Hòn Gai (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), khi đi qua vùng biển thuộc tỉnh Khánh Hòa đã bị hỏng hệ thống máy lái, mất khả năng cơ động. Tàu 991 kéo tàu Petrolimex 11 đưa về bờ (Ảnh: Quân chủng Hải quân). Nhận được tin, Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân đã điều tàu 991 xuất phát, cứu hộ phương tiện gặp nạn trên biển. Mặc dù trong điều kiện sóng to với gió cấp 6, cấp 7 nhưng tàu của Quân chủng Hải quân đã vượt qua khó khăn, tiếp cận và cứu nạn tàu Petrolimex 11. Đến 10h ngày 2/1, tàu 991 đã cứu hộ thành công, đưa tàu Petrolimex 11 về khu neo đậu thuộc tỉnh Bình Thuận an toàn. Trung tá Đinh Văn Thường, Phó Tham mưu trưởng, Lữ đoàn Tàu ngầm 189, cho biết, đây là lần đầu tiên lực lượng của đơn vị thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tàu có trọng tải 40.000 tấn. "Dù nhiệm vụ hết sức khó khăn, do điều kiện thời tiết phức tạp nhưng đơn vị luôn sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành tốt", Trung tá Đinh Văn Thường chia sẻ.