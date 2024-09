Tàu hàng chở 4.000 tấn đá bột chìm trên biển, 8 thuyền viên lên bè cứu sinh

Tàu hàng An Bình Phát 68 chở 4.000 tấn đá bột chìm trên vùng biển Quảng Nam, 8 thuyền viên trên tàu đã kịp lên bè cứu sinh. Chiều 18/9, Đại tá Trần Tiến Hiền - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam - cho biết, lúc 13h42 cùng ngày, tàu hàng An Bình Phát 68, hành trình đến cách bờ biển xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam khoảng 4,5 hải lý về hướng Đông bị sóng đánh làm nghiêng 45 độ và chìm hẳn. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 8 thuyền viên. Sau khi xảy ra vụ việc, các thuyền viên đã lên bè cứu sinh. Tàu hàng An Bình Phát 68 yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Một tàu hàng bị chìm ở vùng biển Quảng Nam vào tháng 3 (Ảnh: Bình An). Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, tàu hàng An Bình Phát 68 hành trình từ Thanh Hóa đi Quảng Nam, trên tàu chở 4.000 tấn bột đá. Lúc tàu hàng gặp nạn, thời tiết tại khu vực này có gió cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Phương tiện của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam không thể tiếp cận khu vực tàu bị nạn. Theo Đại tá Trần Tiến Hiền, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Đồn Biên phòng tuyến biển triển khai lực lượng tuần tra, quan sát bờ biển kịp thời phát hiện bè cứu sinh của tàu bị nạn để hỗ trợ cứu nạn; phối hợp trao đổi thông tin với Cảnh sát biển Vùng 2 để theo dõi, nắm tình hình vụ việc. Lúc 14h20 cùng ngày, 2 tàu Cảnh sát biển thuộc Cảnh sát biển Vùng 2 đã cơ động ra vị trí tàu bị nạn, tiếp cận bè cứu sinh. Lúc 16h40 cùng ngày, Đại tá Nguyễn Tấn Hiền cho biết, lực lượng cảnh sát biển đã cứu được 8 thuyền viên trên tàu hàng An Bình Phát 68 và đang đưa về cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành.