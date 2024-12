Tàu chở 14 ngư dân chìm trên biển

Trên đường ra khơi, tàu cá Quảng Bình không may bị chìm, 14 ngư dân trôi dạt trên biển. Rất may các thuyền viên gặp nạn được lực lượng biên phòng và ngư dân ứng cứu kịp thời. Chiều 12/12, Đồn Biên phòng Cảng Gianh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp ứng cứu 14 ngư dân gặp nạn trên biển. Khoảng 11h45 cùng ngày, Đồn biên phòng Cảng Gianh nhận tin tàu cá QB 98733TS, với 14 thuyền viên, do ông Hoàng Minh (trú xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) làm thuyền trưởng, chìm cách bờ 1,5 hải lý. Lúc này, các thuyền viên gặp nạn bơi trên biển, cần hỗ trợ. Cán bộ biên phòng kiểm tra sức khỏe ngư dân tàu cá gặp nạn (Ảnh: Xuân Hòa). Lực lượng biên phòng đã huy động xuồng, phối hợp cùng 2 tàu cá địa phương tiếp cận, cứu nạn các thuyền viên, đưa vào bờ. Trong số các ngư dân gặp nạn có một người bị thương ở tay trái, được đơn vị quân y sơ cứu, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình điều trị. Vụ chìm tàu gây thiệt hại về tài sản khoảng 4 tỷ đồng.