Tàu cá cùng 4 ngư dân bị chìm trên biển

Ngày 19/7, thông tin từ UBND xã Diễn Bích (huyện Diễn Châu, Nghệ An), một tàu cá của ngư dân trên địa bàn xã này bị sóng biển đánh chìm ngoài khơi. May mắn, 4 thuyền viên trên tàu được cứu sống an toàn. Anh Nguyễn Văn Hùng được cán bộ Đồn Biên phòng Diễn Thành sơ cứu và đưa vào bờ an toàn (Ảnh: N.T). Trước đó vào khoảng 2h cùng ngày, con tàu mang số hiệu NA 90687-TS của anh Nguyễn Văn Hùng (trú xóm Hải Đông, xã Diễn Bích) đang đánh cá trên biển thì bị sóng lớn đánh gây hư hỏng dẫn đến bị chìm. Thời điểm gặp nạn, ngoài anh Hùng còn có 3 thuyền viên khác. Cả 4 thuyền viên sau đó lênh đênh trên biển chờ ứng cứu. Thời điểm này, tàu NA 92986-TS của anh Nguyễn Văn Ninh đang đánh bắt hải sản gần đó phát hiện sự việc nên lập tức di chuyển đến và cứu 4 thuyền viên lên tàu an toàn rồi di chuyển vào bờ. Các thuyền viên được hỗ trợ đưa vào bờ an toàn (Ảnh: N.T). Nhận được tin báo vụ việc, Đồn Biên phòng Diễn Thành đã điều động cano cùng các chiến sĩ ra cửa Lạch Vạn để sơ cứu các thuyền viên gặp nạn và đưa về đất liền an toàn. Gia đình anh Nguyễn Văn Hùng nghẹn ngào khi anh được cứu sống vào bờ an toàn (Ảnh: N.T). Nguyên nhân bước đầu được nhận định, có thể do con tàu đậu ở bờ lâu ngày không hoạt động nên một số vị trí thân tàu bị xuống cấp. Khi bị sóng lớn đánh vào, tàu đã bị vỡ và chìm. Vụ chìm tàu đã gây ra thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.