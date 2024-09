Tàu cá bị tông chìm, 12 người được cứu, 2 nạn nhân mất tích

Tàu cá có 14 thuyền viên hoạt động gần Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) bị tàu hàng đâm chìm. 12 thuyền viên may mắn được cứu sống, 2 người khác mất tích. Tối 20/9, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có văn bản gửi các sở, ban ngành, trung tâm tìm kiếm cứu nạn, về việc khẩn trương ứng cứu và tìm kiếm cứu nạn người và tàu cá BV-99778 TS bị tàu hàng nước ngoài tông chìm chiều 19/9. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 19/9, Đồn Biên phòng Côn Đảo tiếp nhận tin báo về việc tàu cá BV-99778 TS do ông Phạm Văn Tốt (ngụ tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng, trong lúc đánh bắt trên vùng biển cách Côn Đảo khoảng 20 hải lý về hướng Đông Nam thì bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm. Lúc này, trên tàu cá có 14 ngư dân, khi bị đâm va, tàu bị chìm, toàn bộ ngư dân rơi xuống biển. Cơ quan chức năng đưa thuyền viên bị thương vào Côn Đảo cấp cứu (Ảnh: Bộ đội biên phòng Côn Đảo). Đến 20h30 cùng ngày, hai tàu cá của ngư dân đang đánh bắt gần khu vực này cứu vớt thành công 12 ngư dân, đưa về Côn Đảo an toàn. Trong đó, một người bị thương nặng ở chân được đưa vào Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo cấp cứu, sức khỏe đã ổn định. Hiện vẫn còn 2 ngư dân mất tích. Các lực lượng chức năng cùng 2 tàu cá ngư dân và một tàu hàng khác tiếp tục tìm kiếm gần khu vực bị nạn, nhưng đến khuya 20/9 vẫn chưa tìm thấy 2 thuyền viên mất tích. Tàu cá bị chìm có chứa khoảng 20.000 lít dầu D.O có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét khả năng xảy ra sự cố tràn dầu, có phương án xử lý, tránh tràn ra môi trường biển. UBND tỉnh đề nghị Đài thông tin Duyên hải Vũng Tàu phát thông tin tìm kiếm cứu nạn khẩn; Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu chủ động có phương án hỗ trợ, phối hợp tìm kiếm người mất tích, theo dõi vụ việc, phối hợp với các bên có liên quan để tổ chức điều tra tai nạn hàng hải theo quy định của pháp luật.