Tàu cá bị tàu lạ đâm chìm, 4 ngư dân lênh đênh trên biển

Tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định đang hành nghề câu cá ngừ đại dương trên biển bất ngờ bị một tàu không rõ số hiệu đâm chìm. 4 ngư dân lênh đênh trên biển suốt 5 giờ để chờ tàu cá khác đến cứu. Ngày 6/10, UBND phường Hoài Hương (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) xác nhận, 4 ngư dân trên tàu cá số hiệu BĐ 97543 TS bị tàu chưa rõ số hiệu đâm chìm. Các thuyền viên được tàu BĐ 98075 TS của ngư dân Bình Định tiếp cận, cứu vớt đưa lên tàu an toàn. Theo thông tin ban đầu, tàu cá BĐ 97543 TS do ông Nguyễn Hữu Kha (54 tuổi, trú tại phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ, công suất 730CV, hành nghề câu cá ngừ đại dương, trên tàu có 4 ngư dân. Tàu cá ngư dân tỉnh Bình Định bị chìm trên biển (Ảnh minh họa: Doãn Công). Lúc 19h30 ngày 3/10, tàu cá BĐ 97543 TS đang đánh bắt hải sản tại vùng biển cách đảo Hòn Tre (thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) khoảng 123 hải lý, bị một tàu chưa rõ số hiệu đâm chìm. Ngay lúc đó, 4 ngư dân đã dùng thuyền thúng trên tàu để di chuyển. Đến khoảng 0h30 ngày 4/10, tàu BĐ 98075 TS của ngư dân Bình Định đã tiếp cận, cứu 4 thuyền viên tàu cá BĐ 97543 TS an toàn, sức khỏe các thuyền viên cơ bản ổn định. Theo lãnh đạo UBND phường Hoài Hương, người nhà chủ tàu cá BĐ 97543 TS cho biết, thời điểm tàu gặp nạn các thuyền viên trên tàu chỉ nghe tiếng động lớn, tàu chao đảo mạnh. Khi đó thấy mũi tàu bị đâm vỡ toác, nước tràn vào gây phá nước làm chìm tàu nhưng không ai kịp nhìn rõ số hiệu tàu đâm. Thuyền trưởng phát tín hiệu cầu cứu. Rất may có tàu cá của ngư dân phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định hoạt động gần đó, kịp thời cứu vớt 4 ngư dân, đưa lên tàu an toàn. Vụ va chạm tuy không gây thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại về tài sản ban đầu khoảng 1,5 tỷ đồng. "Gia đình đã liên hệ với đơn vị làm dịch vụ trục vớt tàu nhưng chi phí hơn 1 tỷ đồng nên ngư dân không có tiền để thuê trục vớt. Địa phương đang hỗ trợ gia đình tìm kiếm thợ lặn nhưng phương án không khả thi vì ngoài biển lúc này đang gió mạnh", vị này cho biết. Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, ngày 29/9, của Việt Nam đã bị nhóm người ở tàu Trung Quốc tấn công, cướp phá tài sản. Sự việc làm 4 ngư dân bị thương nặng.