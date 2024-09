Tập đoàn TKV kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chống bão Yagi tại Quảng Ninh

Kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại Công ty CP Than Hà Tu, đại diện TKV chỉ đạo công ty khẩn trương triển khai thực hiện phương án PCTT-TKCN, đặc biệt công tác thoát nước moong, huy động tối đa các hệ thống bơm hoạt động liên tục để bơm hạ nhanh mực nước moong và bố trí bơm dự phòng để bơm thoát nước nhanh nhất khi mưa lớn kéo dài, lượng nước xuống moong nhiều. Bên cạnh đó, công ty cần bố trí trực lãnh đạo và lực lượng 24/24 ứng phó kịp thời khi có sự cố; có phương án chủ động sẵn sàng ứng phó với mưa lớn; bố trí hệ thống máy phát điện dự phòng phục vụ bơm nước moong; tăng cường công tác che chắn, quản lý các kho than... Đồng thời công ty phối hợp với địa phương và các đơn vị trong thực hiện phương án PCTT-TKCN, ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của mưa bão đến sản xuất.

Tại vùng Cẩm Phả, ông Nguyễn Huy Nam - Phó Tổng giám đốc TKV cùng các ban chuyên môn tập đoàn kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 3 tại Công ty Than Thống Nhất, khu vực moong Lộ Trí +110 của Công ty Khe Sim liên quan đến sản xuất hầm lò của Than Thống Nhất; khu vực địa hình Trung tâm mỏ Khe Tam, suối Lép Mỹ, công tác thoát nước mỏ hầm lò, các kho than của Công ty Than Quang Hanh, Dương Huy; khu vực bãi thải Bàng Nâu.