Tập đoàn giải trí số 1 Hàn Quốc bị cáo buộc che đậy cái chết của nhân viên

Thêm 1 góc khuất tăm tối của HYBE vừa bị khui ra khiến dân tình sốc nặng. Hôm 15/10, Ủy ban Môi trường và Lao động của Quốc hội Hàn Quốc đã tiến hành phiên điều trần về cáo buộc bắt nạt thần tượng, quấy rối tại nơi làm việc. Tổng giám đốc điều hành ADOR Kim Joo Young - người đại diện tập đoàn giải trí hàng đầu HYBE - đã xuất hiện với tư cách nhân chứng để trả lời các câu hỏi từ cơ quan lập pháp. Đáng chú ý, tại phiên điều trần này, HYBE đã bị cáo buộc che đậy cái chết của 1 nhân viên. Theo đó, thành viên Đảng Tiến bộ Jeong Hye Kyung đã chất vấn CEO Kim Joo Young rằng: "Có đúng là nhân viên của HYBE đã ngã gục khi đang làm việc tại văn phòng vào tháng 2/2022, sau khi được đưa đến bệnh viện thì qua đời không?". Trước câu hỏi này, Kim Joo Young thừa nhận có trường hợp nhân viên HYBE tử vong vì vấn đề sức khỏe vào thời điểm đó: "Theo tôi biết, sự việc xảy ra vào tháng 9/2022. Nhân viên đó đã ngất xỉu trong lúc làm việc. Chúng tôi đã phát hiện và đưa nhân viên đến bệnh viện. Nhưng vài ngày sau người đó đã qua đời vì tình trạng sức khỏe cá nhân".

Thành viên Đảng Tiến bộ Jeong Hye Kyung (trái) chất vấn với CEO Kim Joo Young về cái chết của 1 nhân viên tập đoàn. Tuy nhiên, Jeong Hye Kyung phản bác CEO Kim Joo Young rằng Ủy ban Môi trường và Lao động xem đó là trường hợp tử vong do làm việc quá sức. Theo thành viên Đảng Tiến bộ, thời điểm nhân viên nói trên qua đời cũng là lúc HYBE mở rộng quy mô, thành lập nhiều công ty con. Điều này khiến 1 nhân viên phải quản lý nhiều nhóm nhạc thần tượng cùng lúc, bao gồm cả lịch trình ở nước ngoài, và gây ra tình trạng làm việc quá giờ quy định, không được nghỉ ngơi đầy đủ. Jeong Hye Kyung nghi ngờ phía HYBE đã che giấu cái chết của nhân viên nói trên. Bà cho rằng việc không có bất kỳ khiếu nại nào về tai nạn lao động đệ trình lên Cơ quan Bồi thường và Phúc lợi lao động Hàn Quốc sau khi nhân viên HYBE tử vong là điều bất thường. "Có vẻ như đây là trường hợp làm việc quá sức, liệu có 1 sự che đậy nào hay không", Jeong Hye Kyung đặt nghi vấn. Ngay lập tức, Kim Joo Young phủ nhận cáo buộc tiêu cực hướng đến tập đoàn: "Không có sự che đậy nào cả". Nữ CEO khẳng định quyết định không tiến hành khám nghiệm tử thi là do gia đình người đã khuất đưa ra. Đáp lại, Jeong Hye Kyung cho rằng Kim Joo Young đang cố biện hộ để cho qua vụ việc: "Thỏa thuận với gia đình người đã khuất cũng là 1 cách che đậy vụ việc. Chúng tôi yêu cầu tập đoàn của bạn xác minh và cung cấp cho chúng tôi báo cáo chính xác về vụ việc".

Phía HYBE bị nghi ngờ đậy cái chết của nhân viên do làm việc quá sức Sau phiên điều trần, 1 người tự nhận là đồng nghiệp cũ của nhân viên HYBE đã qua đời gây xôn xao khi tố cáo tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc che giấu nguyên nhân cái chết của nhân viên: "Anh ấy không qua đời vì bệnh tật cá nhân. Thời đó, anh ấy vẫn còn trẻ. Nhiều đồng nghiệp đã đến dự lễ tưởng niệm và tang lễ của anh ấy. Thật vô lý khi nói rằng không có khiếu nại tai nạn lao động nào được đệ trình. Làm sao người đã khuất có thể làm điều đó được". Cáo buộc nói trên làm dậy sóng dư luận Hàn Quốc. Nhiều người cho biết việc làm ca đêm, tử vong do làm việc quá sức không phải hiếm trong ngành giải trí, chỉ là vấn đề này từ trước đến nay chưa được làm căng. Phía cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thụ lý các cáo buộc để điều tra trước khi có kết luận chính thức rằng HYBE có che giấu cái chết của nhân viên do làm việc quá sức hay không? Năm 2024, HYBE phủ sóng trên mọi phương tiện truyền thông. Nhưng không phải bởi những thành tích, doanh thu hay thông tin sản phẩm, thứ bủa vây HYBE thời gian qua là thị phi và những sự thật đen tối. Tập đoàn giải trí số 1 Hàn Quốc đang vướng vào tranh chấp pháp lý, đấu tố quyền lực với Min Hee Jin - người phụ nữ tạo ra nhóm nhạc NewJeans. Ngày 18/9, fan Kpop chấn động trước thông tin nữ thực sinh Camila Sterling (24 tuổi) "đi cửa sau", sốc thuốc qua đời sau khi qua đêm cùng nhân sự cấp cao HYBE America. Nhiều "gà cưng" của tập đoàn cũng bị vắt kiệt sức, chấn thương liên miên vì lịch trình dày đặc.

Vụ đấu tố giữa HYBE và Min Hee Jin ầm ĩ dư luận thời gian qua. Drama "sóng gió gia tộc" bắt nguồn từ việc HYBE tố Min Hee Jin có âm mưu tạo phản, còn Min Hee Jin bất mãn tố ILLIT đạo nhái NewJeans.

Nữ thực tập sinh Camilla Sterling tử vong trong phòng khách sạn sau khi gặp mặt Giám đốc Quản lý Vận hành của HYBE America. Nguyên nhân cái chết của cô gái được xác định là sốc thuốc.

Gà nhà HYBE liên tục bị chấn thương vì lịch trình nhóm, cá nhân dày đặc. Nhạc Theo Người Đưa Tin