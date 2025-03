Tập diễu binh là lúc phải nỗ lực vượt giới hạn bản thân

Cái nắng khắc nghiệt của miền Nam những ngày tháng 3 càng thể hiện rõ hơn trên làn da đen sạm của những chiến sĩ Khối nam Sĩ quan Công an TPHCM. Những vệt sáng do quai mũ in hằn trên khuôn mặt những người chiến sĩ chính là dấu vết, minh chứng cho sự quyết tâm, cho những tháng ngày hăng say luyện tập trên thao trường.