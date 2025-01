Tạp chí Science Advances: Nhiều loài cá voi có tuổi thọ lên tới hơn 100 năm

Không chỉ cá voi Greenland, các loài cá voi như cá voi xanh (Balaenoptera musculus), cá voi vây (Balaenoptera physalus) và cá voi Beluga (Delphinapterus leucas) được cho là có thể sống hơn 100 năm. Đề tài nghiên cứu quốc tế vừa được công bố trên tạp chí khoa học Science Advances cho thấy nhiều loài cá voi lớn có khả năng sống thọ hơn 100 năm, cao hơn nhiều so với những dự đoán trước đây về tuổi thọ của loài động vật có vú sống ở khắp các đại dương trên Trái Đất. Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, đề tài nghiên cứu - được một nhóm các nhà khoa học quốc tế thực hiện - lưu ý tuổi thọ sinh học của nhiều loài cá voi lâu nay vẫn bị giới khoa học đánh giá thấp hơn so với thực tế do chịu ảnh hưởng tiêu cực từ hoạt động săn bắt cá voi diễn ra trên quy mô công nghiệp suốt nhiều thập kỷ qua. Trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu, các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu từ những bức ảnh chụp cá voi qua hàng chục năm, kết hợp với các kỹ thuật thống kê tương tự cách thức các công ty bảo hiểm tính toán biểu phí cho bảo hiểm nhân thọ. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn thực hiện những phương pháp khác như đếm các lớp ráy tai và phân tích sự thay đổi hóa học đối với protein trong mắt cá voi. Đối với cá voi trơn phương Nam (Eubalaena australis), kết quả nghiên cứu cho thấy tuổi thọ trung bình của loài cá voi sống ở các vùng biển phía Nam Xích đạo này là 73,4 năm, trong đó, khoảng 10% cá thể có thể có tuổi thọ hơn 131 năm. Trong khi đó, nghiên cứu còn ghi nhận một cá thể cá voi Greenland (Balaena mysticetus) đã sống tới 211 năm, qua đó củng cố thêm bằng chứng về tuổi thọ vượt trội của loài cá voi có còn có tên gọi là “cá voi đầu cong” này. Bên cạnh đó, các bằng chứng lịch sử cũng đóng vai trò quan trọng vào kết quả nghiên cứu. Trong một cuộc săn bắt cá voi truyền thống hồi năm 2007, người ta phát hiện một đầu mũi lao chứa thuốc nổ có tên là Yankee Whaler được sản xuất lần cuối vào năm 1885 cắm trong lớp mỡ của cá voi. Chi tiết này cho thấy loài cá voi Greenland sống ở vùng Bắc Cực có thể đạt tuổi thọ ít nhất 130 năm. Không chỉ cá voi Greenland, các loài cá voi lớn khác như cá voi xanh (Balaenoptera musculus), cá voi vây (Balaenoptera physalus) và cá voi Beluga (Delphinapterus leucas) cũng được cho là có thể sống hơn 100 năm. Theo Science Advances - tạp chí khoa học quốc tế mã nguồn mở có trụ sở chính tại Mỹ, kết quả nghiên cứu tuổi thọ của cá voi không chỉ mở ra hướng nghiên cứu mới về sinh học loài, mà còn nêu bật tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ các loài cá voi trước những nguy cơ từ hoạt động săn bắt và biến đổi môi trường./.