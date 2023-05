Tập 1 Rap Việt mùa 3: HLV Việt kiều ít nói, sử dụng ngôn ngữ nào trên sóng?

Có thể thấy, trong tập đầu tiên, Thái VG sử dụng tiếng Anh là chủ yếu. Để khán giả hiểu những điều mà anh chia sẻ, ekip đã làm hẳn phụ đề mỗi khi Thái VG lên tiếng. Thậm chí, Trấn Thành còn cho anh đặc quyền giơ tay nếu chưa hiểu người khác nói gì để nam MC có thể phiên dịch lại bằng tiếng Anh.



Câu nói Thái VG dùng nhiều nhất trong tập đầu tiên có lẽ là: "I don't think he is hợp with me" (Tôi không nghĩ bạn ấy hợp về đội của tôi)