Tạo môi trường bình đẳng trong quản lý, sử dụng tài nguyên Internet tại Việt Nam

Quy định quản lý tài nguyên Internet tại Nghị định 147 hướng tới tạo môi trường bình đẳng, minh bạch về cung cấp dịch vụ và yêu cầu quản lý giữa các nhà cung cấp tên miền .VN và tên miền quốc tế. Nghị định 147 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng có hiệu lực từ hôm nay, ngày 25/12/2024. Một nội dung quan trọng của Nghị định mới là hướng dẫn các chính sách quy định tại Luật Viễn thông 2023, trong đó có quy định về quản lý tài nguyên Internet; dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền; trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX. Trao đổi với phóng viên VietNamNet, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC (Bộ TT&TT), cho biết về quản lý tài nguyên Internet, điểm mới của Nghị định 147 là việc quy định đầy đủ, đồng bộ, bao quát về đăng ký, sử dụng tên miền; dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký duy trì tên miền phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Song song đó, đảm bảo tuân thủ Luật Đầu tư về dịch vụ kinh doanh có điều kiện, với những quy định bình đẳng đối với tên miền .VN và tên miền quốc tế. Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc VNNIC nhấn mạnh: Điểm nhấn với quy định về đăng ký, sử dụng tài nguyên Internet là đồng bộ, bình đẳng giữa tên miền .VN và tên miền quốc tế, đưa lên mức Nghị định các quy định về bảo vệ tên miền. Ảnh: Lê Anh Dũng Đại diện VNNIC cũng cho hay, các quy định về quản lý tài nguyên Internet tại Nghị định 147 nhằm tạo hành lang pháp lý để khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn thi hành Nghị định 72 năm 2013; bắt kịp xu thế phát triển của công nghệ số, công nghệ tài nguyên Internet và đảm bảo tính kế thừa với những quy định còn phù hợp. Điều chỉnh các hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền để tạo điều kiện cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong nước phát triển lành mạnh; cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài. Đồng thời, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam an toàn, bền vững thông qua thiết lập môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động, dịch vụ trên Internet để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật. Bên cạnh việc có cơ chế miễn, giảm lệ phí đăng ký sử dụng để khuyến khích, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hiện diện trực tuyến, xây dựng thương hiệu trên Internet với tên miền .VN, Nghị định 147 cũng điều chỉnh quy định xử lý tranh chấp tên miền .VN. Việc điều chỉnh quy định xử lý tranh chấp tên miền .VN là để đồng bộ hơn nữa với mô hình quy định giải quyết tranh chấp tên miền theo thông lệ quốc tế, phù hợp với chính sách giải quyết tranh chấp tên miền của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế - ICANN và chính sách tại Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP. Ngoài ra, các quy định về quản lý tài nguyên Internet tại Nghị định 147 còn nhằm cải cách thủ tục hành chính, trực tuyến hóa các thủ tục cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, tạo điều kiện dễ dàng, thuận lợi trong đăng ký, sử dụng tài nguyên Internet; thúc đẩy ứng dụng công nghệ IPv6. Nghị định 147 quy định cơ chế miễn, giảm lệ phí đăng ký sử dụng để khuyến khích, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hiện diện trực tuyến, xây dựng thương hiệu trên Internet với tên miền quốc gia .VN. Ảnh minh họa: Tuệ Minh Theo phân tích của VNNIC, ngoài việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thông qua những quy định đồng bộ và đầy đủ, các quy định về quản lý tài nguyên Internet tại Nghị định 147 còn mang lại lợi ích cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền. Cụ thể, tổ chức, cá nhân được tự lựa chọn đăng ký sử dụng tài nguyên Internet theo quy định; biết rõ địa chỉ, tổ chức cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tài nguyên Internet; được bảo đảm quyền lợi hợp pháp trong đăng ký sử dụng tài nguyên Internet. Với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền, Nghị định mới hướng tới tạo môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước, có quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới. Để các quy định về quản lý tài nguyên Internet tại Nghị định 147 sớm đi vào cuộc sống, VNNIC đặc biệt chú trọng công tác truyền thông chính sách. Cụ thể, ngoài việc tham gia hội nghị phổ biến Nghị định 147 do Bộ TT&TT chủ trì, mới đây, VNNIC đã chủ động hướng dẫn các doanh nghiệp có thể nắm bắt, triển khai các quy định liên quan đến cung cấp dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền trong Nghị định mới. Thời gian tới, các hoạt động tập huấn, đào tạo, phổ biến quy định pháp luật với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền sẽ tiếp tục được VNNIC đẩy mạnh. Bên cạnh đó, VNNIC sẽ đổi mới công tác nghiệp vụ quản lý tài nguyên Internet tại Việt Nam trên cơ sở những biện pháp nghiệp vụ hiệu quả đang được triển khai. "Hướng tới xây dựng môi trường Internet an toàn và lành mạnh, VNNIC cũng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới để nâng cấp và hoàn thiện các hệ thống kỹ thuật; từ đó tạo sự đơn giản, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản lý nhà nước”, bà Trần Thị Thu Hiền chia sẻ.