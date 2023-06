'Tao là trùm ở đây, sao mày dám hú còi': Công an xác minh thanh niên ném đá

Liên quan đến vụ , chiều 3/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh), cho biết cơ quan công an đang thụ lý điều tra, xác minh thông tin nam thanh niên trong clip.

"Sau khi xảy ra vụ việc tài xế đã đến Công an TP Trà Vinh trình báo. Người này cho biết, nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn do nam thanh niên cho rằng xe cấp cứu bóp kèn gây ảnh hưởng. Trình báo xong tài xế đã quay về TPHCM" - đại diện Công an TP Trà Vinh thông tin.

Ảnh Gif cắt từ clip ghi lại hành vi nam thanh niên tấn công xe cấp cứu.

Trưa cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thiên Ân (Trà Vinh), xác nhận có việc xe chở bệnh nhân nơi đây bị người lạ tấn công, khiến tài xế bị thương. Sự việc xảy ra chiều 31/5 trên đường Nguyễn Đáng, phường 7, TP Trà Vinh.