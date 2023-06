Tăng niềm tin cho người dùng bằng hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia

Việc thanh toán trực tuyến của thị trường TMĐT còn gặp nhiều khó khăn do tỷ lệ chuyển hoàn trong các đơn hàng TMĐT còn cao; người mua có xu hướng suy nghĩ lại sau khi đặt hàng; người mua bận không thể nhận hàng; đơn vị vận chuyển dịch vụ không tốt gây mất khách hàng của người bán hàng; người mua nhận được hàng giả, hàng nhái không đúng với mô tả; hàng bị vỡ trong quá trình vận chuyển; nhận thiếu hàng… Bên cạnh đó, các sàn TMĐT đã có cơ chế bảo vệ người tiêu dùng nhưng chưa có cơ chế bảo vệ chủ shop và không có cơ chế giải quyết tranh chấp chính thống, tiện ích.

Tại Mỹ, hệ thống Escrow.com được triển khai nhằm cung cấp dịch vụ bảo đảm giao dịch trong thanh toán trong các giao dịch TMĐT đã góp phần giải quyết khó khăn nêu trên. Các giao dịch được thực hiện trên Escrow.com bởi người mua, người bán, người môi giới được tuân thủ theo các luật giao dịch điện tử và luật tài chính quy định ký quỹ.

Tại Trung Quốc, Escrow là dịch vụ bảo đảm giao dịch trong thanh toán TMĐT của trang TMĐT aliexpress được cung cấp bởi alipay.com. Người dùng sau khi thực hiện thanh toán có thể theo dõi quá trình vận chuyển của đơn hàng, và tiền thanh toán chỉ thực sự được chuyển tới nhà cung cấp sau khi người mua xác nhận đã nhận được hàng hóa. Đây là dịch vụ đi kèm trong quy trình thanh toán và miễn phí với Người mua hàng.

Trong Luật Thương mại điện tử của Trung Quốc tại điều 58 cũng khuyến khích các nhà cung cấp nền tảng thương mại điện tử thiết lập một cơ chế đảm bảo cho chất lượng hàng hóa và dịch vụ có lợi cho sự phát triển của TMĐT và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong đó tiền ký gửi bảo đảm là phương án được đưa ra giúp đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. (E-Commerce Law of the People's Republic of China)

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế - OECD cũng đã đưa ra lời khuyên cho các quốc gia: “Chính phủ và các bên liên quan nên làm việc cùng nhau để phát triển mức độ bảo vệ người tiêu dùng đối với thanh toán TMĐT, bất kể cơ chế thanh toán được sử dụng. Sự bảo vệ như vậy nên bao gồm quy định hoặc các giới hạn do ngành dẫn đầu về trách nhiệm pháp lý của người tiêu dùng đối với hành vi trái phép hoặc gian lận các khoản phí, cũng như cơ chế bồi hoàn, khi thích hợp. Sự phát triển sắp xếp thanh toán khác có thể nâng cao niềm tin của người tiêu dùng vào TMĐT, chẳng hạn như dịch vụ thanh toán đảm bảo, cũng nên được khuyến khích”.