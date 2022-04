Tăng lương, đăng tuyển mòn mỏi không có giáo viên, Hiệu trưởng phải đích thân dạy lớp mầm non

Về vấn đề thiếu giáo viên mầm non, bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông (Hà Nội) - cho hay, theo thống kê, hiện nay trên địa bàn quận vẫn còn gần 30 cơ sở mầm non tư thục chưa thể hoạt động được vì các điều kiện cơ sở vật chất chưa đảm bảo và thiếu giáo viên. UBND quận và ngành Giáo dục Hà Đông đang nỗ lực hỗ trợ các trường về cải tạo cơ sở vật chất, ký hợp đồng giáo viên, giúp các cơ sở mầm non quay trở lại hoạt động sớm nhất.

Quận Nam Từ Liêm cho biết trên địa bàn hiện có 50 trường mầm non và 218 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, số lượng trẻ học tại các trường tư thục và nhóm trẻ nhiều hơn so với các trường công. Do vậy, đối với 10 nhóm lớp tư thục đã giải thể, quận đã chỉ đạo các trường mầm non công lập đón nhận các cháu thuộc nhóm lớp này, tạo điều kiện để phụ huynh cho các con đến trường.

Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm - cho biết hiện đơn vị này đã phối hợp với một số đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức phiên giao dịch việc làm dành riêng cho giáo viên mầm non. Việc làm này nhằm bổ sung nhân lực đưa hoạt động giáo dục mầm non trở lại bình thường.

Theo đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội thì đơn vị này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để khôi phục hoạt động của nhóm trẻ tư thục, ngoài công lập. Để thu hút đội ngũ giáo viên mầm non quay trở lại, Sở cũng đề nghị các trường công bố rộng rãi thông tin về nhu cầu tuyển dụng, đồng thời tổ chức bồi dưỡng giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục nhất là giáo dục mầm non.

