Gia đình, bạn bè và các cựu thành viên One Direction đã đến tiễn đưa Liam Payne trong hành trình cuối. Tang lễ ca sĩ được tổ chức tại nhà thờ thế kỷ 12 ở vùng nông thôn nước Anh, phía tây bắc London. Payne qua đời ở tuổi 31 vì ngã từ ban công khách sạn ở Argentina. Tình cũ và tình mới đều đến tang lễ Liam Payne, Simon Cowell bật khóc Một cỗ xe ngựa kéo chở quan tài màu xanh đậm của Payne đến nhà thờ đá, được trang trí bằng hoa hồng trắng xung quanh. Hai vòng hoa tưởng niệm đặt phía trên ghi “con trai” (son) và “bố” (daddy). Bố mẹ Payne bật khóc nhìn theo khi quan tài ca sĩ được đưa vào bên trong khu vực làm lễ.

Simon Cowell rơi nước mắt an ủi bố mẹ Payne tại lễ tang của nam ca sĩ quá cố. Ảnh: CNN, Getty. Sau tang lễ, ông trùm âm nhạc Simon Cowell - người phát hiện One Direction trong show The X Factor (2010) - đã rơi nước mắt và an ủi bố mẹ của Payne. Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan và Louis Tomlinson tụ hội theo cách mà những người hâm mộ nhóm nhạc One Direction không bao giờ mong muốn. Đám tang có sự góp mặt tình cũ ca sĩ, Cheryl, người có chung cậu con trai 7 tuổi - Bear Grey với Payne. Bạn gái hiện tại của anh cũng đến là Kate Cassidy. Lễ tang khép lại câu chuyện bi thảm và gây sốc, thu hút cả một thế hệ người hâm mộ âm nhạc. One Direction đã phá vỡ các kỷ lục đã tồn tại kể từ thời kỳ huyền thoại của The Beatles vào những năm 1960, và truyền cảm hứng cho sự hồi sinh của nhóm nhạc nam trong nền văn hóa đại chúng.

Các thành viên One Direction đến tiễn đưa Liam Payne. Ảnh: Getty, Wire. Liam Payne qua đời hôm 16/10 sau khi rơi từ tầng ba của khách sạn ở Buenos Aires, Argentina. Theo văn phòng công tố, họ phát hiện Payne sử dụng rượu, cocaine và thuốc chống trầm cảm. Ba người đang phải đối mặt với cáo buộc về các tội liên quan đến cái chết của cố ca sĩ. "Cậu ấy còn có thể cống hiến nhiều hơn nữa" Chi tiết về đám tang riêng tư của Payne được giữ bí mật cho đến ngày 20/10. Nhiều khán giả khóc, tiếc thương khi chứng kiến hành trình cuối của thành viên One Direction: "Tôi đã vô cùng sửng sốt và bật khóc. Tôi đã theo dõi cậu ấy ngay từ khi ban nhạc mới thành lập. Cậu ấy còn nhiều điều hơn thế nữa để cống hiến" - Caroline Jordan, 58 tuổi, nói với CNN. Người hâm mộ đã hy vọng One Direction tái hợp trong một ngày gần nhất. Thay vào đó, họ chỉ nhận được hình ảnh thần tượng xuất hiện từ những chiếc xe màu đen, từng người với vẻ mặt buồn bã khi chuẩn bị bước vào nhà tang lễ.

Harry Styles tại tang lễ thành viên cùng nhóm. Ảnh: Getty. Harry Styles là thành viên đầu tiên của One Direction xuất hiện. Anh liếc nhìn ống kính trước khi bước vào nhà thờ. Nam ca sĩ là người cuối trong nhóm rời đi sau buổi lễ, lên xe cùng người dẫn chương trình truyền hình James Corden. Tomlinson và Malik đến nhà thờ cùng lúc, trên những chiếc xe riêng, ngay trước Horan. One Direction, khi đó chỉ còn bốn thành viên sau khi Zayn Malik rời đi và tan rã năm 2015. Một số thành viên, trong đó có Payne xảy ra mâu thuẫn suốt nhiều năm. Thời kỳ đỉnh cao, nhóm có nhiều bản hit đình đám như Night changes, Best song ever, Story of my life… trở thành nhóm nhạc đầu tiên có bốn album ra mắt ở vị trí số 1 trên Billboard 200. Theo Tiền Phong