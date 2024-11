Tăng lãi suất huy động khó tiếp diễn, áp lực với ngân hàng nhỏ

Xu hướng tăng lãi suất huy động trong thời gian còn lại của năm 2024 khó tiếp diễn và sẽ có sự phân hoá giữa các nhóm ngân hàng. Áp lực tăng nhẹ lãi suất huy động ở ngân hàng nhỏ Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) vừa có báo cáo về ngành ngân hàng quý III/2024, trong đó đưa ra nhận định về xu hướng lãi suất thời gian tới. Lãi suất huy động tiếp tục xu hướng tăng trong bối cảnh huy động vốn được cải thiện kể từ cuối tháng 4/2024. Tính đến 15/8, tăng trưởng huy động từ tiền gửi khách hàng (từ dân cư và các tổ chức kinh tế) đạt 2,74% (6 tháng đầu năm 2024 ghi nhận mức tăng trưởng 1,5% so với cùng kỳ). Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn trung bình toàn hệ thống tính đến giữa tháng 9/2024 tiếp tục tăng thêm 30-50 điểm cơ bản ở hầu hết kỳ hạn, kể từ mức đáy tại cuối tháng 4/2024, tuy nhiên vẫn ghi nhận giảm 10-30 điểm cơ bản tùy kỳ hạn so với đầu năm 2024. Theo VCBS, xu hướng tăng lãi suất huy động trong những tháng còn lại của năm 2024 khó tiếp diễn và sẽ có sự phân hoá giữa các nhóm ngân hàng. Đối với nhóm ngân hàng quốc doanh, lãi suất huy động kỳ vọng duy trì đi ngang ở mức hiện tại và có thể điều chỉnh giảm nhẹ vào cuối năm theo hướng hỗ trợ nền kinh tế, nhất là tác động do ảnh hưởng từ cơn bão số 3 vừa qua. Lãi suất huy động tiền gửi bình quân. Nguồn: VCBS tổng hợp. Đối với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, áp lực tăng nhẹ lãi suất huy động vẫn còn để tăng cường huy động vốn nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, đặc biệt đối với những ngân hàng có mức độ phụ thuộc vào tiền gửi khách hàng lớn và cơ cấu huy động vốn kém linh hoạt. Tuy nhiên, VCBS cũng lưu ý đến những yếu tố có thể tác động đến mặt bằng lãi suất huy động trong những tháng cuối năm 2024 khi xét đến các yếu tố như: Chênh lệch giữa số dư tiền gửi và dư nợ tín dụng toàn hệ thống vẫn duy trì ở mức cao, điều này có thể tiếp tục gây áp lực lên mặt bằng lãi suất huy động ở một số ngân hàng thương mại cổ phần quy mô nhỏ nhằm gia tăng mức độ cạnh tranh của kênh tiền gửi tiết kiệm so với lợi suất đầu tư của các kênh đầu tư khác trên thị trường. Nhu cầu chuẩn bị nguồn vốn nhằm đáp ứng cầu tín dụng từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thường có xu hướng tăng cao vào những tháng cuối năm. Lãi suất cho vay tiếp tục duy trì ở mức thấp Tổng hợp từ báo cáo tài chính của các ngân hàng niêm yết cho thấy, từ cuối quý II/2024, lãi suất cho vay trung bình giảm khoảng 0,4%/năm so với quý I/2023 và giảm 1,6%/năm so với cuối năm 2023. Đáng chú ý, nhóm ngân hàng thương mại tư nhân ghi nhận mức lãi suất cho vay giảm mạnh hơn nhóm ngân hàng quốc doanh do hạ lãi suất đầu ra để thu hút khách hàng mới trong bối cảnh cầu tín dụng vẫn yếu, đồng thời giảm lãi suất/giãn nợ để hỗ trợ khách hàng hiện hữu gặp khó khăn. Chênh lệch lãi suất huy động và cho vay. Nguồn: VCBS tổng hợp. VCBS cũng đánh giá lãi suất cho vay sẽ tiếp tục được duy trì ở mức thấp nhằm ưu tiên cho mục tiêu tăng trưởng tín dụng. Nhóm ngân hàng quốc doanh với xu hướng tiếp tục giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng thiệt hại do bão Yagi đối với các khoản vay hiện hữu và khoản vay mới đến hết năm nay. Nhóm ngân hàng tư nhân, trong đó có một số ngân hàng tham gia giảm lãi suất cho vay, để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng của bão. Các ngân hàng này cũng gặp phải áp lực cạnh tranh lãi suất cho vay để thúc đẩy tín dụng và thu hút khách hàng có chất lượng tốt, đặc biệt là nhóm ngân hàng quy mô nhỏ. Xu hướng gia tăng tỷ trọng cho vay khách hàng doanh nghiệp - nhóm có lãi suất cho vay thấp hơn so với nhóm khách hàng cá nhân ở một số ngân hàng trong bối cảnh cho vay nhóm khách hàng cá nhân phục hồi chậm hơn kỳ vọng. Theo bà Phan Mỹ Hạnh, Giám đốc Trung tâm sản phẩm khối Khách hàng cá nhân, Ngân hàng VPBank, đầu năm đến nay VPBank đã giảm lãi suất hơn 1%/năm cho các khách hàng cá nhân vay tiêu dùng và giảm 0,5-1%/năm cho các hộ kinh doanh, đặc biệt khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua. Ngân hàng này cũng cam kết giải ngân tối thiểu 2.500 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân vay mua nhà ở xã hội.