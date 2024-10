Tăng Duy Tân nói gì về 'lẽ sống' Bích Phương?

Tại sự kiện họp báo ra mắt album mới "Khu vườn tình", ca sĩ Tăng Duy Tân nhận một số câu hỏi liên quan đến đàn chị - ca sĩ Bích Phương. Chiều 28/10, ca sĩ Tăng Duy Tân công bố album Khu vườn tình sau 4 năm ấp ủ. Anh kết hợp producer Drum7 và 2Pillz, được hỗ trợ bởi producer Wokeup và Bae Dio. Mười bài hát trong album chia thành 4 mùa xuân, hạ, thu, đông gồm: Khu vườn tình, Say sóng, Nhà giam tâm hồn, Đêm nay anh lại mơ thấy em, Thiên đường cô đơn, Anh đã loop trong niềm đau này, Ikigai, Khóa cửa, Đêm mang nỗi nhớ đi đâu và Đi ngủ. Có những bài anh đã viết từ những năm 2020 và có những bài được anh chắp bút ở thời điểm hiện tại, những ca khúc đó tạo nên một chuỗi các cung bậc cảm xúc để hình thành ra một "Khu vườn tình" - hay còn gọi là khu vườn cảm xúc . Trong đó, Ikigai là bài duy nhất Tăng Duy Tân song ca với Bích Phương. Trong tiếng Nhật, Ikigai có nghĩa "mục tiêu, lý do để sống". Trước câu hỏi của phóng viên: "Vì sao Tăng Duy Tân mời ca sĩ Bích Phương hát chung bài Ikigai thay vì bài khác? Phải chăng bạn hàm ý Bích Phương là 'lẽ sống' của mình?", nam ca sĩ bối rối.

Hình ảnh trong mv "Ikigai". Tăng Duy Tân cho biết quá trình bài hát được ra đời, hoàn thiện cùng các producer. Anh đặt tên Ikigai vì là fan "ruột" của phim hoạt hình Nhật Bản, nhất là các câu chuyện về nhân vật chính đi tìm lẽ sống cho đời mình. "Bài hát mang tên Ikigai từ trước, sau khi tôi hát thử thấy hơi trống trải, đơn điệu nên tìm một giọng nữ hát cùng. Đơn giản là chị Bích Phương hợp giọng. Ngoài ra, đầu năm nay tôi đã giúp chị ấy rồi nên bây giờ chị ấy hỗ trợ lại thôi", anh giải thích.

Clip Tăng Duy Tân phản hồi câu hỏi về ca sĩ Bích Phương. (Nguồn: VietNamNet) Đến cả Diệp Lâm Anh khi thắc mắc về MV này cũng "cài cắm" về Bích Phương: “Chị biết là em cực kỳ quan trọng về phong thủy. Lúc em quay Cắt đôi nỗi sầu, em chọn bối cảnh khu rừng. Còn Bích Phương là mệnh Mộc thì không biết bối cảnh mưa có phải Thủy sinh Mộc không?”.

Diệp Lâm Anh cũng "dí" Tăng Duy Tân về Bích Phương. Tăng Duy Tân cho biết: “Suốt 1 năm qua Tân cũng bớt tâm linh đi rồi nên khi Phương Vũ đưa kịch bản và đưa set quay thì rất là đẹp. Năm nay Tân để tất cả mọi người tự do sáng tạo, Tân không góp ý vào bất kỳ điều gì. Tân viết xong bài từ khâu làm beat, mix master cho đến khi anh em lên set quay MV này. Với một MV mà em yêu cầu tinh tế, đơn giản, chỉ có hai nhân vật chính thôi thì Tân rất ưng ý sản phẩm này. Không có phong thủy đâu chị nhé”. Album Khu vườn tình của Tăng Duy Tân mang đến cho khán giả những bữa tiệc âm nhạc thú vị đầy màu sắc dành cho mọi độ tuổi. Có những bài Tăng Duy Tân dành cho những bạn Genz, một số thì dành cho những người đang yêu hoặc đang thất tình. Tăng Duy Tân cũng mượn ý tưởng từ nhạc phim Bao Thanh Thiên để làm chất liệu sáng tác cho ca khúc Nhà giam tâm hồn và dành tặng ca khúc này cho đối tượng khán giả cùng thế hệ của bố, mẹ mình.

1 số nghệ sĩ thân thiết đến chúc mừng Tăng Duy Tân. "Album không đơn thuần chỉ là một sản phẩm comeback (trở lại) của Tân mà nó còn đại diện cho cả một hành trình đi tìm bản thân trong âm nhạc của chính mình. Và đó cũng chính là lý do tại sao mọi người thắc mắc Tăng Duy Tân vắng bóng gần một năm trên đường đua âm nhạc chỉ để tìm kiếm bức tranh có thể miêu tả rõ nét về thế giới nghệ thuật của bản thân mang tên Khu vườn tình" - Tăng Duy Tân bày tỏ.