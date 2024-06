Tăng cường hỗ trợ khách hàng cập nhật sinh trắc học tại ngân hàng trong ngày cuối tuần

Tuy nhiên, nhiều phản ánh của người dân cho biết thường gặp khó ở bước đọc thông tin trên CCCD do vị trí đầu đọc NFC (kết nối không dây trong phạm vi ngắn) trên mỗi thiết bị ở vị trí khác nhau hoặc thiết bị cũ không tích hợp NFC. Một vài trường hợp khác lại chưa có CCCD gắn chíp để cài đặt.

"Trong thời gian tới, khi Bộ Công an cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử, các ngân hàng sẽ triển khai tích hợp ứng dụng Mobile Banking/ Internet Banking với hệ thống định danh và xác thực điện tử để cho phép khách hàng đăng ký thông tin sinh trắc học thông qua tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cấp", Ngân hàng Nhà nước thông tin.

Quyết định số 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Trong đó quy định khách hàng bắt buộc xác thực sinh trắc học khi thực hiện một số giao dịch trên kênh ngân hàng điện tử của các ngân hàng như: Chuyển tiền online trên 10 triệu đồng/lần hoặc tổng số tiền giao dịch từ 20 triệu đồng/ngày trở lên; Kích hoạt dịch vụ ngân hàng số lần đầu hoặc đổi thiết bị sử dụng ứng dụng ngân hàng số...

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, khoảng 70% giao dịch thanh toán của khách hàng cá nhân tại Việt Nam có giá trị dưới 1 triệu đồng, trong khi các giao dịch trên 10 triệu đồng chỉ chiếm khoảng 11% tổng số giao dịch. Số người thực hiện giao dịch trên 20 triệu đồng/ngày cũng chưa đến 1%. Vì vậy, xác thực sinh trắc học không ảnh hưởng quá lớn đến các giao dịch thanh toán của người dùng.

Ngoài ra, theo thống kê đến hết năm 2023, Bộ Công an đã cấp hơn 84,7 triệu CCCD gắn chip và 70,2 triệu tài khoản VNeID, đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống". Đây là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng, giúp ngành ngân hàng triển khai định danh và xác minh khách hàng một cách chính xác.