Tăng chuyến, nghiêm cấm tăng giá vé dịp nghỉ lễ 2/9

Bộ GTVT cũng yêu cầu các khu quản lý đường bộ kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống biển báo hiệu giao thông, đặc biệt là nút giao thông, đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế;

Tăng cường lực lượng tổ chức, bảo đảm giao thông, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt, bảo đảm an ninh, trật tự tại các trạm thu phí, nhất là trên các trục chính ra vào Hà Nội và TP.HCM, bến xe, bến tàu, nhà ga, trạm thu phí BOT…

Đặc biệt, phải xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại các trạm thu phí khi lưu lượng tham gia giao thông tăng đột biến; kịp thời xử lý, giải tỏa phương tiện, không để tình trạng ùn tắc trước khi vào trạm thu phí.

Đối với Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT yêu cầu chỉ đạo lực lượng an ninh hàng không, cảng hàng không tăng cường công tác kiểm soát an ninh, an toàn bay.