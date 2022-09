Tan nát 'vòng 1' sau nâng ngực làm đẹp

TS.BS Trần Văn Dương, Phó khoa Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, qua thăm khám ghi nhận, bệnh nhân bị nhiễm trùng ở vùng ngực và mô tuyến vú. Khai thác bệnh sử từ người bệnh cho thấy, hơn 5 tháng trước chị đã đến một cơ sở làm đẹp để nâng ngực bằng mỡ tự thân qua lời giới thiệu của người bạn.

Khoảng 2 tháng sau phẫu thuật, vết thương bắt đầu rỉ dịch gây đau nhức. Bệnh nhân liên hệ với chủ cơ sở thẩm mỹ thì được tư vấn nặn mủ sẽ hết. Tuy nhiên, sau 5 tháng chịu đau đớn, tình trạng rỉ dịch ở vùng vết thương vẫn không giảm mà ngày càng nặng thêm.

Không chịu nổi những cơn đau, nạn nhân đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám và được chỉ định nhập viện. Sau quá trình điều trị, khống chế tình trạng nhiễm trùng, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, bóc tách lớp mỡ tự thân bị nhiễm trùng, hoại tử sau khi được cấy vào vùng ngực người bệnh.

Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đang dần bình phục, tiếp tục được theo dõi, điều trị. Tuy nhiên, những di chứng để lại từ biến chứng của nâng ngực sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính thẩm mỹ cho “đôi gò bồng đảo” của bệnh nhân.

Lớp mỡ tự thân bị nhiễm trùng, hoại tử sau khi thực hiện phương pháp cấy không an toàn vào vùng ngực người bệnh



Cùng thời điểm với trường hợp trên, TS Trần Văn Dương cho biết tại khoa cũng tiếp nhận một trường hợp khác bị biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ không an toàn. Bệnh nhân là chị L.T.K.M (ngụ Quận 4, TPHCM) gặp biến chứng sau khi phẫu thuật làm quầng ngực.



Sau khi phẫu thuật tại cơ sở làm đẹp, vết thương của chị không lành, rỉ dịch liên tục. Đi lại liên tục hơn 1 tháng ở cơ sở làm đẹp để khắc phục tình trạng này nhưng vẫn không cải thiện nên bệnh nhân phải đến Bệnh viện Chợ Rẫy để được xử trí. Sau chẩn đoán người bệnh bị hoại tử vùng phẫu thuật, các bác sĩ đã phẫu thuật xử lý triệt để vết thương và tái tạo lại vùng hoại tử.



Từ thực tế tiếp nhận, điều trị các ca tai biến thẩm mỹ, TS.BS Trần Văn Dương cho biết, thời gian qua bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp tai biến chuyển đến. Trong đó có những trường hợp hút mỡ, phẫu thuật tạo hình thành bụng, phẫu thuật tạo hình mũi nhưng gây mê kéo dài khiến bệnh nhân bị sốc nặng. Có những trường hợp bệnh nhân sốc phản vệ ngay sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ không an toàn.



Từ thực tế trên, bác sĩ khuyến cáo làm đẹp là nhu cầu chính đáng của cả cộng đồng. Tuy nhiên, để tránh những tai biến nguy hiểm xảy ra, người đi làm đẹp cần là một khách hàng thông thái, lựa chọn những bệnh viện uy tín, cơ sở thẩm mỹ đã được cấp phép hoạt động với đội ngũ nhân sự chuyên môn giỏi.