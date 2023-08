Tân Giám đốc Sở Y tế Cà Mau từng làm Giám đốc Sở Xây dựng

Liên quan đến công tác cán bộ, ngày 10/8, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Lê Tấn Vinh (44 tuổi), Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Cà Mau, làm Phó giám đốc công an tỉnh này.