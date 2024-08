Tấn công mạng xuất phát từ nội bộ là nỗi lo lớn của các doanh nghiệp Việt

Từ kết quả khảo sát an toàn thông tin năm 2024, chi hội VNISA phía Nam còn điểm ra một số nét nổi bật khác trong bức tranh an toàn thông tin tại khu vực miền Nam như: Việc đánh giá hệ thống CNTT bằng hình thức thuê các tổ chức thực hiện xâm nhập thử nghiệm, tìm kiếm sơ hở, đánh giá quy trình nhân lực hiện đã trở thành quen thuộc và được nhiều tổ chức thực hiện; Phân loại cấp độ của hệ thống thông tin đã là một yêu cầu khá quen thuộc; Chống lại mã độc tống tiền bằng sao lưu dữ liệu là cách làm hiệu quả; Biện pháp sử dụng bảo hiểm an ninh mạng để giảm thiệt hại khi bị tấn công hiện vẫn chưa phổ biến...

Ông Ngô Vi Đồng, Phó Chủ tịch VNISA, Chủ tịch Chi hội VNISA phía Nam cho biết, kết quả khảo sát an toàn thông tin năm 2024 sẽ được thông tin chi tiết tại hội thảo An toàn thông tin khu vực phía Nam 2024, chủ đề “Đảm bảo an toàn thông tin cho hạ tầng số, dữ liệu số và kinh tế số trước tội phạm mạng”, sẽ diễn ra ngày 23/8 tới tại TP.HCM.

Đề cập đến tình hình an toàn thông tin mạng Việt Nam thời gian qua, đại diện Chi hội VNISA phía Nam cho hay, nửa đầu năm 2024, việc xảy ra nhiều vụ tấn công mã hóa dữ liệu - ransomware nhắm vào các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, đã gây ra thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp và cộng đồng. Các cuộc tấn công này đã làm tê liệt hệ thống thông tin, gián đoạn hoạt động vận hành và kinh doanh, gây ra tổn thất tài chính đáng kể. Những thiệt hại từ các vụ tấn công này không chỉ dừng lại ở kinh tế mà còn ảnh hưởng lâu dài đến uy tín và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.