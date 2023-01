Tấn công mạng: Những bước giúp bảo vệ doanh nghiệp trong suốt mùa lễ Tết

Thông tin từ cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cũng cho thấy, trong tháng 12/2022, công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá, giám sát và bảo đảm an toàn an ninh mạng cho các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh.

Trong tháng 12/2022, Cục An toàn thông tin đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 982 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng 17,3% so với tháng 11/2022 và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung cả năm 2022, tổng số sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam là 12.195, tăng 25,3% so với năm ngoái.

Những bước giúp giúp bảo vệ doanh nghiệp trong suốt mùa lễ Tết

Những ngày làm việc cuối cùng của năm là thời điểm lý tưởng để hoàn thành mọi công việc cấp bách, tổng kết thành tích và lên kế hoạch cho năm tiếp theo. Trong giai đoạn này, vấn đề an ninh mạng cũng không kém phần quan trọng. Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tham khảo các bước dưới đây để bảo vệ công ty của mình trước tấn công mạng, để có thể bắt đầu một năm mới thuận lợi, đại diện hãng bảo mật Kaspersky Việt Nam khuyến nghị.

Sao lưu lại các dữ liệu quan trọng