Tấn công khủng bố quy mô lớn tại Syria, Nga lên tiếng

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, các cuộc tấn công khủng bố mới ở Syria là sự xâm phạm chủ quyền của quốc gia Trung Đông này. Ngày 28/11, truyền thông địa phương đưa tin nhóm khủng bố Hayat Tahrir-al-Sham đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn ở các tỉnh Aleppo và Idlib của Syria. Các chiến binh được cho là đã giành một số khu vực trước đây do quân đội Syria kiểm soát. Bình luận về động thái leo thang này, ông Peskov mô tả đây là "một cuộc tấn công vào chủ quyền của Syria trong khu vực". Ông nhấn mạnh "chúng tôi muốn chính quyền Syria khôi phục trật tự càng sớm càng tốt". Ngày 29/11, Al Mayadeen đưa tin lực lượng Syria đã kiểm soát được bước tiến của nhóm khủng bố và phản công để giành lại các vùng lãnh thổ đã mất, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào trụ sở của nhóm phiến quân. Hayat Tahrir-al-Sham bị Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác công nhận là nhóm khủng bố. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) cho biết, bốn thường dân đã thiệt mạng do một cuộc pháo kích của lực lượng khủng bố vào khuôn viên trường đại học ở Aleppo. Nga bắt đầu hoạt động quân sự tại Syria vào năm 2015 theo yêu cầu của Tổng thống Bashar al-Assad, với mục tiêu chính là vô hiệu hóa một số tổ chức khủng bố trong khu vực, bao gồm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Jabhat al-Nusra. Sự hỗ trợ trên không của Nga đã góp phần gây ra những thất bại nặng nề của các lực lượng khủng bố trong những tháng tiếp theo. IS và một số nhóm khác cũng phải vật lộn với các cuộc tấn công của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu. Nga vẫn duy trì hiện diện quân sự tại Syria, đáng chú ý nhất là tại các căn cứ Hmeimim và Tartus.