Tân binh nhạc Việt làm hẳn livestage trị giá 1 căn chung cư là ai?

Ngày 10/7, livestage 8 phút We Will Be Alright của tân binh Young Bi trình làng. Livestage được sáng tạo dựa trên âm nhạc, hội hoạ và thiên nhiên,... tạo nên một khu rừng nghệ thuật, độc đáo và sáng tạo.

Anh chia sẻ: "Còn nhớ, vào thời điểm đó, tôi cùng anh Tùng, Khắc Triệu và Nấm có nhiều biến cố trong cuộc sống nên đã chọn rời xa thành thị xô bồ một thời gian, tìm đến núi rừng để thư giãn, giải tỏa căng thẳng".