Tâm sự của nghệ sĩ Mạc Can trước khi vào Khu dưỡng lão Thị Nghè

Nghệ sĩ Phương Dung trò chuyện với nghệ sĩ Mạc Can.

Ở tuổi U80, nghệ sĩ Mạc Can gần như ngưng hoạt động nghệ thuật. Con gái ông cho biết do sức khỏe yếu nên ông khó lòng đi diễn. Nhiều nơi có mời giao lưu nói về chuyện sách, về phim và các vai diễn của ông nhưng do ông lớn tuổi rồi, đi nhiều sẽ bị mệt.

Nghệ sĩ Mạc Can sinh năm 1945 tại Tiền Giang, ông là một trong những nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Việt Nam. Không chỉ diễn xuất giỏi trên sân khấu kịch, phim, ông còn là nhà văn, ảo thuật gia, biên kịch...

Trong sự nghiệp, nghệ sĩ Mạc Can ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn ấn tượng trong: Vó Ngựa Trời Nam, Người Đẹp Tây Đô, loạt phim Cổ Tích Việt Nam, Ván Bài Lật Ngửa, Đất Rừng Phương Nam…