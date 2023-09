Tấm phông có chữ 'nuôi ông nội theo hướng sinh thái' xôn xao mạng xã hội

"Phía khách sạn hợp đồng với cơ sở in ấn. Anh em khi đến nhận địa điểm tổ chức đã phát hiện ra họ in sai nên yêu cầu sửa lại. Tấm hình đăng lên mạng do ai đó chụp được khi chương trình chưa diễn ra", ông Trí nói.

Hình ảnh về buổi tập huấn kỹ thuật nuôi ong do Trung tâm khuyến nông Hà Tĩnh tổ chức (Ảnh: Văn Nguyễn).

Thế nhưng, đơn vị khách sạn và cơ sở in ấn đã có thiếu sót dẫn đến sự việc gây xôn xao.

Cũng theo ông Trí, sau khi sự việc gây xôn xao trên mạng xã hội, phía khách sạn đã nhận lỗi. Trong sáng 18/9, Trung tâm khuyến nông Hà Tĩnh cùng phía khách sạn và cơ sở in ấn đã làm việc với nhau.

Tại đây, đại diện cơ sở in ấn thừa nhận rằng đã không đọc rõ nội dung nên dẫn đến việc in sai 3 lỗi: chữ "khuyến" thành "khuến"; chữ "ong" in thành "ông" và lỗi chỉ ghi "tháng 9 năm 2023" thành "ngày... tháng 9 năm 2023".

Ngoài in sai chính tả, cơ sở này không gửi bản phôi cho khách sạn trước khi in để gửi Trung tâm khuyến nông kiểm duyệt mà tự ý in ấn và chưa được kiểm duyệt của phía khách sạn nhưng đã tự ý treo tấm phông lên hội trường.

Đại diện phía khách sạn cho hay đã không giám sát, kiểm tra phía cơ sở in ấn mà để họ tự treo tấm phông dẫn đến sai sót, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Trung tâm khuyến nông.

Trong sự việc này, một cán bộ của Trung tâm khuyến nông Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ chuẩn bị chương trình cho biết, từ lúc gửi thông tin đến lúc nhận maket (mẫu thiết kế) do sự tin tưởng nên không bám sát, không thực hiện kiểm duyệt và dẫn đến sự cố nêu trên.