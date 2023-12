Tâm nguyện của Châu Hải My trước khi qua đời khiến nhiều người xót xa

Lúc sinh thời, Châu Hải My rất yêu thương thú cưng của mình.



Cô luôn hy vọng các con vật mình nuôi được mọi người yêu thương, có nơi nuôi dưỡng kể cả khi nữ diễn viên gặp chuyện không may.

Theo Sina, Châu Hải My từng bày tỏ hy vọng gia đình, bạn bè và những người quan tâm đến cô có thể yêu thương, thậm chí chấp nhận chăm sóc những thú cưng này nếu chẳng may nữ diễn viên xảy ra chuyện bất trắc. Công chúng xúc động trước sự lo nghĩ và tình yêu thương động vật của Châu Hải My.

QQ cho biết để chuẩn bị cho tang lễ, người nhà của Châu Hải My đều đã có mặt ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Ngoài ra, theo tin của phóng viên, do không được người nhà của nữ diễn viên cho phép nên công ty quản lý chậm đưa ra thông tin về tình trạng sức khỏe của Châu Hải My. Gia đình Châu Hải My muốn có thời gian lặng lẽ từ biệt, thu xếp và giải quyết ổn thỏa các vấn đề có liên quan đến việc nữ diễn viên qua đời.