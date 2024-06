Tâm Lê: ‘thành công kiểu gì cũng cần hai thứ: sự thông minh và hiểu chuyện’

Theo anh, thế nào là thành công?

Thành công có nhiều kiểu, có thể là kiếm được tiền hoặc có được sự tôn trọng từ người khác. Tuy nhiên, dù thành công theo kiểu nào, người đó cũng cần 2 yếu tố tiên quyết: sự thông minh và hiểu chuyện.

Đạo diễn Trần Anh Hùng là một người mà mình và nhiều anh em làm nghề khác rất ngưỡng mộ. Để có nhiều hơn một bộ phim có khả năng lay động khán giả là một điều khó. Chú đã làm được điều ấy, thực sự đáng ngưỡng mộ và học hỏi.

Anh có thể gửi thông điệp tới các bạn trẻ đam mê nghệ thuật?

Ai cũng có thể vẽ những đường thẳng, ai cũng có thể tạo nên các đường cong. Những bức tranh nổi tiếng trên thế giới đều được tạo ra từ đường thẳng và đường cong. Quan trọng là bạn chịu vẽ những đường thẳng, những đường cong và vẽ đủ nhiều để tạo thành một bức tranh hay không.

Xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của anh.

Tâm Lê (sinh 2002) theo học Đại học Kinh tế Quốc dân. Từ 2023 là cố vấn tại Hall of Arts Club (CLB Kịch Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), làm việc tại Antianitiart - đội ngũ làm phim trẻ bứt phá của Việt Nam, đứng sau loạt MV đình đám: Nấu ăn cho em (Đen Vâu), Nâng chén tiêu sầu (Bích Phương), Hit me up (Binz), Call Me (Wren Evans)... Năm 2024 tham gia viết lời cho ca khúc “Chân dung” (Nguyên Vũ).

"Antiantiart (AAA) là nhóm nghệ sĩ thị giác và làm phim trẻ tại Hà Nội đang “gây bão" trong giới làm phim underground lẫn quảng cáo chính thống tại Việt Nam hiện nay. Các sản phẩm hình ảnh độc đáo của họ trải dài từ thời trang, điện ảnh, tới âm nhạc, quảng cáo, thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu thích sáng tạo từ trong nước tới quốc tế. Xuất phát điểm là những thanh niên đam mê hip-hop tập tành làm phim với không tiền trong túi, AAA dần đưa mình trở thành một cái tên uy tín hợp tác cùng nhiều thương hiệu lớn như Apple, Piaggio, Netflix, 88Rising..." (NGUỒN: FANPAGE AAA)