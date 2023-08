Tạm giữ tài xế xe tải gây tai nạn làm 3 người của CLB HAGL tử vong

Hiện cơ quan công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu xác định 3 nạn nhân là ông Dương Minh Ninh tử vong do bị chấn thương sọ não; anh Đào Trọng Trí tử vong do chấn thương ngực kín và anh Paollo Madeira Oliveir tử vong do chấn thương vỡ sọ, dập não.

Riêng tài xế xe con là ông Nguyễn Tú Sinh (SN 1966, trú tại Tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku) bị gãy xương đòn; chấn thương ngực kín; sang chấn bàn tay và hiện đang cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Như đã thông tin, chiều 12-8, tài xế Sinh lái xe con 5 chỗ chở 3 thành viên của CLB HAGL trên Quốc lộ 14, hướng từ Đắk Lắk về Gia Lai. Khi qua xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh thì gặp tai nạn cùng lúc với 2 xe tải.

Vụ việc đã khiến trợ lý HLV Dương Minh Ninh, Tiền đạo Paollo Madeira Oliveir và bác sĩ Đào Trọng Trí tử vong tại chỗ.

