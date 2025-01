Tạm giữ tài xế xe tải gây tai nạn khiến 2 mẹ con thương vong rồi bỏ chạy

La Thanh Duy lái xe tải gây tai nạn khiến 2 mẹ con thương vong ở Bình Phước rồi rời hiện trường. Theo thông tin từ Công an huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước), đơn vị đang lấy lời khai La Thanh Duy (28 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra liên quan vụ tai nạn trên quốc lộ 13 khiến hai người thương vong. Xe tải trong vụ tai nạn được phát hiện tại Đồng Nai. Theo tin ban đầu, rạng sáng 1/1, anh V.S.K (31 tuổi, quê Đắk Lắk) chạy xe máy chở vợ là chị N.T.T.T. (30 tuổi) và con gái 3 tuổi lưu thông rên quốc lộ 14 (hướng từ Đắk Nông đi Bình Phước). Đến địa phận thôn Sơn Lợi (xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng) xe máy của anh K. va chạm với xe tải do La Thanh Duy cầm lái. Vụ tai nạn khiến chị T. tử vong tại chỗ, bé gái bị thương nặng. Sau va chạm chết người, Duy lái xe rời khỏi hiện trường. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Bù Đăng đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời trích xuất camera để truy tìm xe tải liên quan đến vụ tai nạn. Chiều 1/1, lực lượng công an phát hiện xe tải của Duy đang dừng đỗ tại huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) nên tạm giữ tài xế và giữ phương tiện phục vụ điều tra. Tuệ Lâm