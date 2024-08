Tạm giữ nhóm thanh niên gặp ai 'thấy ngứa mắt' là đánh, chặt biển số xe

Tối 17/8, cả nhóm tập trung tại cánh đồng thuộc xã Phùng Xá (huyện Thạch Thất), cầm theo nhiều tuýp sắt dài gắn vật sắc nhọn và 3 két vỏ chai bia. Sau đó, các nghi phạm di chuyển trên 3 chiếc xe máy đi theo hướng từ Sài Sơn (huyện Quốc Oai), sang địa phận huyện Hoài Đức.

Khi đi đến cầu vượt thuộc xã Song Phương (huyện Hoài Đức), nhóm nghi phạm ném vỏ chai bia vào đầu chị T. (18 tuổi) khiến cô gái đang đi xe máy bị ngã ra đường. Sau đó, nhóm của T. tiếp tục dùng kiếm chém vào đuôi xe của nạn nhân, lấy đi biển số.

Ngày 19/8, Công an huyện Hoài Đức triệu tập các đối tượng liên quan lên làm việc và thu giữ 2 túi nilon đựng biển số xe do nhóm này cướp được. Mở rộng điều tra, Công an huyện Hoài Đức còn xác định 6 vụ việc khác do nhóm nghi phạm thực hiện từ 15/8 đến 17/8.