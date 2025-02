Tạm giữ người đàn ông đánh tới tấp nam sinh lớp 11 mặc áo shipper

Đặng Thái Hoàng tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an phường Quang Trung)

Sau khi bị đánh, em Nguyễn Quang Sang được gia đình đưa đi khám tại bệnh viện đa khoa TP Vinh. Theo kết quả ban đầu, em Sang bị gãy xương mũi. Sau đó, gia đình tiếp tục đưa em Sang đến Bệnh viện Quân y 4 để tiếp tục thăm khám.

Nhận được tin báo, Công an phường Quang Trung phối hợp với Công an TP Vinh nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ. Ngày trong đêm 18/2, Công an phường Quang Trung đã mời Đặng Thái Hoàng đến làm việc. Tại đây, Hoàng khai nhận do xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông nên đã đánh em Nguyễn Quang Sang.