Tạm giữ nghi phạm dùng xăng đốt mẹ ruột

Dương Quốc Trung tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Trà Vinh)

Nhận được tin báo, Công an Phường 5 phối hợp với Công an TP Trà Vinh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh có mặt tại hiện trường, điều tra và áp giải Trung về trụ sở làm việc.