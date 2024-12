Tạm giữ hình sự người đàn ông đánh tài xế xe tải ở Bình Phước

Cơ quan CSĐT xác định, hành vi của Bùi Văn Hoàng Anh có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên ra quyết định tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra. Tối 17/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước), đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Văn Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Bùi Văn Hoàng Anh hành hung anh N.V.C (39 tuổi, ngụ TP.HCM), tài xế xe tải trên đường ĐT 741 khiến dư luận phẫn nộ hai ngày qua. Ảnh cắt từ clip. Trước đó, tối 15/12, một đoạn clip dài khoảng 4 phút ghi lại cảnh nam tài xế xe tải bị một người đàn ông liên tục đá, đấm vào đầu, người trong khoang lái. Ngồi bên ghế phụ còn có một người phụ nữ bồng con nhỏ. Đáng nói, dù người phụ nữ can ngăn và đứa trẻ khóc thét vì hoảng sợ nhưng người đàn ông không dừng lại, vẫn hung hăng tấn công nam tài xế. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nhiều người cho rằng cơ quan chức năng cần nhanh chóng xác minh, xử lý hành vi côn đồ của người đàn ông. Đến chiều 17/12, công an đã triệu tập Bùi Văn Hoàng Anh đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Hoàng Anh khai nhận, khoảng 16h ngày 15/12, Hoàng Anh cùng bạn lái xe ô tô bán tải từ huyện Phú Giáo (Bình Dương) đến TP Đồng Xoài (Bình Phước) để xem câu cá. Trước đó, hai người có uống rượu. Đi tới gần dốc Tà Bế (TP Đồng Xoài), một chiếc xe tải chạy qua có dấu hiệu ép xe. Tình huống bất ngờ, người bạn cầm lái thắng gấp nên Hoàng Anh bị văng lên ghế trên của xe. Bực tức, đến ngã tư đèn đỏ, Hoàng Anh xuống xe, giật cửa xe tải rồi lao vào đánh tài xế. Tuệ Lâm