Tạm giữ hình sự nam thanh niên ở An Giang lên mạng mua súng

Sáng 5/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Cao Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2004, trú xã Bình Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan An ninh điều tra thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Cao Nguyễn Hoàng Phúc. (Ảnh: Tiến Tầm)