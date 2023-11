Tạm giữ đối tượng chống người thi hành công vụ

Chiều 23/11, Công an huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam Kiều Quang Chiến (SN 1988, ở xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi chống người thi hành công vụ.