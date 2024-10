Tạm đóng một đoạn quốc lộ 51 qua Đồng Nai để ‘vá’ ổ voi, ổ gà

Một đoạn 700m trên quốc lộ 51 đoạn TP Biên Hòa, Đồng Nai sẽ tạm đóng để sửa chữa. Dự kiến kéo dài 4 ngày, lực lượng chức năng sẽ phân luồng các xe chạy theo vòng xoay cổng 11. Hôm nay (5/10), ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Khu quản lý đường bộ IV, Cục đường bộ cho biết, đơn vị phối hợp với Công ty phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) và CSGT tỉnh Đồng Nai tạm đóng một đoạn khoảng 700m quốc lộ 51, phía trước khu du lịch Sơn Tiên (TP Biên Hòa, Đồng Nai), hướng từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi Đồng Nai để sửa chữa. Tạm đóng một đoạn quốc lộ 51 để sửa chữa mặt đường. Ảnh: Hoàng Anh Theo đó, đơn vị thi công sẽ bóc tách lớp nhựa mặt đường cũ để trải hỗn hợp bê tông nhựa nóng mới. Thời gian thực hiện từ ngày 7/10, dự kiến kéo dài trong 4 ngày. Trong thời này, đơn vị thi công sẽ khóa tuyến đường, không cho các phương tiện lưu thông qua đây. Đồng thời, phân luồng các xe chạy đến vòng xoay cổng 11 (TP Biên Hoà) rồi rẽ trái để tiếp tục hành trình. Các phương tiện lưu thông hướng ngược lại di chuyển bình thường. Tổng kinh phí sửa chữa này hơn 1 tỷ đồng, do BVEC - đơn vị quản lý quốc lộ 51 thực hiện. Đơn vị thi công xử lý các ổ gà, ổ voi trên quốc lộ 51. Ảnh: Hoàng Anh Trước đó, Cục Đường bộ phối hợp với đoàn Đại biểu Quốc hội, Sở GTVT, Ban ATGT và Công an 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra, làm việc về thực trạng quốc lộ 51. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận tuyến đường có nhiều đoạn hư hỏng, xuất hiện ổ voi, ổ gà. Một số nơi mặt đường bị bong tróc, lún sụt. Như VietNamNet đưa tin, quốc lộ 51 là tuyến đường huyết mạch nối 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến giao thông cũng như đời sống người dân. Trong 9 tháng qua, trên quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Đồng Nai đã xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, làm chết 42 người và bị thương 21 người. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ tai nạn giao thông tăng 22 vụ.