Tâm điểm bóng đá hôm nay 30/5: Bán kết U17 châu Âu; Vòng 10 V-League

Vòng 10 V-League sẽ diễn ra chiều nay với hai trận Bình Định vs Hải Phòng lúc 18h00 và CAHN vs Khánh Hòa lúc 19h15. Tại châu Âu, U17 Đức vs U17 Ba Lan trong trận bán kết 1 giải U17.

U17 Đức – U17 Ba Lan: Đội thắng trong trận này sẽ vào chung kết gặp đội thắng trong cặp U17 Tây Ban Nha – U 17 Pháp. Ba Lan mới chỉ 4 lần góp mặt tại VCK U17 châu Âu nhưng là một trong những đội đáng xem nhất giải năm nay. ‘Đại bàng trắng’ ghi trung bình hơn 3 bàn mỗi trận và cũng để thủng lưới hơn 2 bàn/ trận. U17 Đức đang toàn thắng tại giải U17 châu Âu. Đức đã 3 lần vô địch U17 châu Âu. Ở giải năm nay Đức hiện là đội duy nhất toàn thắng (trong đó có trận thắng ĐKVĐ Pháp) và đang đặt mục tiêu có mặt ở trận chung kết kể từ lần gần nhất năm 2015 họ thua Pháp. Trong lịch sử, U17 Đức thắng Ba Lan cả 3 lần gặp nhau, trong đó có trận thắng ‘kinh hoàng’ 10-1 hồi tháng 8/2021. U17 Ba Lan có đầy đủ lực lượng trong khi Đức vắng trung vệ Dal do nhận thẻ đỏ ở trận tứ kết với Thụy Sỹ và tiền vệ Assan Ouedraogo cũng dính chấn thương khó ra sân. Xét về thực lực U17 Đức có nhiều lợi thế hơn nhưng không thể không đề phòng một đội có hàng công ghi bàn hàng đầu tại giải. Bình Định vs Hải Phòng: Sau trận hòa đáng tiếc trước Nam Định ngay trên sân nhà, Bình Định chắc chắn hạ quyết tâm giành chiến thắng trước Hải Phòng FC. Đây cũng là điều kiện quan trọng để thầy trò HLV Đức Thắng nuôi hy vọng lọt vào top 3. Nếu giành chiến thắng, Bình Định còn có thể chính thức cạnh tranh vị trí nhì bảng với Hà Nội hay CAHN. Bình Định có vượt qua được Hải Phòng? Trong khi đó Hải Phòng vừa thắng nhẹ Khánh Hòa ở vòng trước, cắt được chuỗi 6 trận không biết mùi chiến thắng, gồm 4 trận hòa và 2 thất bại. Ngoài ra, Hải Phòng cũng tạm thời vươn lên vị trí thứ 7, kém Hà Tĩnh 2 điểm. Tuy nhiên, việc phải làm khách trên sân của Bình Định là khó khăn lớn cho Hải Phòng. Chỉ cần đá đúng thực lực, Bình Định sẽ có trọn điểm. CAHN vs Khánh Hòa: Đội chủ nhà đang trải qua chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp, với 4 thắng và 2 hoà, vươn lên thứ 2 bảng xếp hạng sau Thanh Hóa. Đội bóng này đã thay đổi tích cực kể từ khi HLV Flavio Cruz cầm quân. Ở Cúp QG, CAHN từng thắng Khánh Hòa 3-1 ngay trên sân khách. So cả tài lẫn lực, CAHN vượt trội đội khách đang xếp thứ 10. Mục tiêu của đội khách ở trận này có lẽ là tìm kiếm một trận hòa. Ở Cúp QG, Khánh Hòa từng bị CAHN đánh bại 3-1 ngay trên sân nhà. Lịch thi đấu Bán kết U17 châu Âu -21h30 ngày 30/5: U17 Đức – U17 Ba Lan Lịch thi đấu V-League 2023 - vòng 10 - 18h00 ngày 30/5: Bình Định vs Hải Phòng (FPT Play) - 19h15 ngày 30/5: CAHN vs Khánh Hòa (FPT Play) Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam - vòng 6 - 15h30 ngày 30/5: Hòa Bình vs Phù Đổng - 17h00 ngày 30/5: Quảng Nam vs Huế