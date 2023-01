Tắm đêm có thực sự liên quan đến đột quỵ não?

Hơn nữa, trong quá trình ngâm nước lạnh, nhiệt độ da giảm gây ra phản ứng hô hấp mạnh mẽ, được gọi là "sốc lạnh", bao gồm thở hổn hển, tăng thông khí, giảm CO2, nhịp tim nhanh, co mạch ngoại vi và tăng huyết áp. Những phản ứng hô hấp này và những thay đổi sau đó trong lưu lượng máu não có thể dẫn đến chấn thương thần kinh, đột quỵ não.

Nhiệt độ nước tắm cũng cần phải lưu ý. TS.BS Thảo cho biết, khi nhiệt độ nước tắm không phù hợp với nhiệt độ cơ thể, cơ thể sẽ tự điều chỉnh bằng cách co hoặc giãn mạch để thích nghi. Khi mạch máu não bị co lại, nguy cơ đột quỵ do nhồi máu não hoặc mạch vành co thắt đột ngột xảy ra nhanh hơn. Đặc biệt ở những người có bệnh lý đau thắt ngực do co thắt mạch vành khi tắm đêm rất dễ xảy ra cơn đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim cấp.

Ở trường hợp nhẹ, người bị tai biến khi tắm khuya chỉ bị liệt mặt ngoại biên, đau mỏi vai gáy do lạnh, gây chóng mặt té ngã. Trong khả năng tệ hơn, bệnh nhân có thể bị đột quỵ, tử vong khi đang tắm. Ngay cả lúc tắm xong, nạn nhân cũng có thể bị cứng người, tím tái, ngưng tim ngưng thở, đột tử trong khi ngủ.