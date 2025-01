Tam Đảo bồng bềnh trong mây - Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới

Du khách dễ dàng gặp cảnh sương mây vờn trên đỉnh núi rồi sà xuống những thảm cỏ xanh, muôn hoa đua thắm bên những ngôi nhà ven đường. Du khách cũng sẽ cảm nhận được thời tiết bốn mùa trong một ngày. Buổi sáng se se gió xuân, buổi trưa nóng ấm mùa hạ, buổi chiều lãng đãng heo may mùa thu, và Tam Đảo về đêm có đôi chút lạnh giá của mùa đông. Tam Đảo được ví như "Đà Lạt của miền Bắc". Khu du lịch Quốc gia Tam Đảo nằm trên dãy núi Tam Đảo có độ cao từ 54m đến 1.100m so với mực nước biển. Nơi đây có phong cảnh núi non hùng vĩ, bao quát cả một vùng đồng bằng Bắc bộ rộng lớn có diện tích 10.723 ha. Vào cuối tháng 11 vừa qua, tại Madeira (Bồ Đào Nha), Tổ chức Giải thưởng thế giới World Travel Awards công bố điểm đến được công nhận ở các hạng mục du lịch. Trong đó, Tam Đảo đạt danh hiệu “Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới 2024". Đây là lần thứ 3 liên tiếp Tam Đảo đón nhận giải thưởng này, lần đầu vào năm 2022 và năm 2023 tiếp tục được công nhận. Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 vừa qua, du khách đến Khu du lịch Tam Đảo cao kỷ lục, với 4,5 vạn lượt khách, doanh thu đạt khoảng 22 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Ngoài tổ chức trên, một số chuyên trang du lịch cũng đánh giá cao điểm đến này, chẳng hạn TTW (Travel and Tour World). Khi đưa tin về giải thưởng, tạp chí mô tả Tam Đảo từng trở nên phổ biến như một nơi nghỉ dưỡng mùa hè cho người Pháp vào cuối thế kỷ XIX. Một vài năm trở lại đây, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức tại Khu di lịch Tam Đảo đã thu hút lượng lớn khách du lịch, làm phong phú thêm các dịch vụ du lịch của địa phương. Thưởng thức ca nhạc ở độ cao hàng nghìn mét cũng là một điểu thú vị. Trước đây, du lịch Tam Đảo thường chia thành mùa vụ: mùa thấp điểm và mùa cao điểm. Tuy nhiên, hiện nay du lịch Tam Đảo đã làm mới mình và đa dạng các hình thức để thu hút khách. Du khách tới du lịch tại thị trấn Tam Đảo không còn đơn thuần là lên ngắm cảnh, thưởng thức không khí mát mẻ tại một địa điểm có độ cao hàng nghìn mét so với mực nước biển mà còn đến để thưởng thức những giá trị văn hóa, giá trị nghệ thuật. Ngoài việc chính quyền địa phương tổ chức một số chương trình văn hóa, văn nghệ vào dịp cuối tuần, ngày Lễ, Tết, một số cơ quan, doanh nghiệp cũng đã mạnh dạn tổ chức các show ca nhạc để thu hút khách đến với Tam Đảo. Hiện nay, xu hướng du lịch kết hợp thưởng thức âm nhạc ngày càng được du khách ưa chuộng, nhất là các bạn trẻ. Nhiều show ca nhạc được Ban tổ chức, doanh nghiệp đưa ra những gói dịch vụ hấp dẫn gồm vé, phòng nghỉ và các dịch vụ ăn uống đi kèm đã đem lại những trải nghiệm tốt nhất, thuận lợi nhất và giữ chân du khách khi đến Tam Đảo. Những đêm nhạc có sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng được tổ chức dưới tiết trời mát mẻ, trong lành của Tam Đảo đang trở thành một trong những sản phẩm du lịch được du khách đặc biệt quan tâm. Đây được xác định là hướng đi triển vọng giúp khắc phục tính mùa vụ trong hoạt động du lịch của Tam Đảo, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Tam Đảo tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Giữa thị trấn có dòng suối bắt nguồn từ chân núi Máng Chì, nước chảy trong vắt, uốn lượn êm ả. Do địa thế độc đáo, thích hợp làm nơi nghỉ dưỡng, từ năm 1904 - 1940, người Pháp đã tập trung khai phá và xây dựng nơi đây thành khu nghỉ dưỡng lý tưởng với 145 biệt thự, bể bơi, sân quần vợt, vườn hoa, đường dạo, đường cho khách du lịch khám phá rừng xanh… Lễ hội Tây Thiên Xuân Giáp Thìn 2024 đã thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham dự Lễ hội. Địa danh Tam Đảo đã trải qua 120 năm hình thành và phát triển, cho đến hôm nay, thị trấn tiếp tục tạo những dấu ấn quan trọng, đánh dấu tên mình trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Khi đặt chân đến mảnh đất này, du khách có cảm giác thư thái mà không phải nơi đâu cũng có thể mang lại. Đó là bầu không khí mát lạnh, trong lành cùng với khung cảnh vừa hùng vĩ, bao la lại có nét thơ mộng, trữ tình. Ngay từ cung đường lên thị trấn, khách du lịch đã có thể khám phá, vãn cảnh tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên - một trong ba thiền viện lớn nhất Việt Nam, rất yên bình, thanh tịnh, mang đậm dấu ấn Phật giáo. Nằm ở trung tâm thị trấn là Nhà thờ đá sừng sững giữa đất trời. Công trình được người Pháp xây dựng từ năm 1906 ngay đường lên núi Thiên Nhị và được tu sửa kiên cố bằng đá theo lối kiến trúc Gothic điển hình vào năm 1937. Ẩn mình sâu trong lòng rừng già hùng vĩ và tọa lạc trên ba dãy núi Phù Nghĩa, Thiên Nhị và Thạch Bàn là dòng Thác Bạc mát lạnh. Đắm mình trong không gian này, du khách có được cảm giác hòa vào thiên nhiên, thả hồn theo tiếng thác đổ, suối reo và tiếng chim muông ríu rít gọi bầy. Du khách đến đây được hướng dẫn rất tận tình. Ấn tượng khó quên đối với du khách còn có nhiều địa điểm tham quan nổi tiếng khác, đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi như: Cổng trời Tam Đảo, Cầu Mây, Đại Bảo tháp Mạn Đà La Tây Thiên… Từ những lợi thế đó, từ lâu, Tam Đảo trở thành điểm du lịch nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Địa phương còn phối hợp với các công ty du lịch xây dựng các tour giúp du khách có thể trải nghiệm, tận hưởng thế mạnh, đặc sản của địa phương, nhất là sự kết hợp hài hòa giữa du lịch nghỉ dưỡng, khám phá và tâm linh. Bố trí kinh phí đầu tư xây dựng nhiều điểm check - in lý tưởng ngay tại khu vực quảng trường và đầu tư về hạ tầng đồng bộ, khai thác một số cung đường, tạo điều kiện cho du khách khám phá những điểm đến hoang sơ, u tịch, ẩn mình trên 3 ngọn núi. Du khách cũng có thể tham quan tuyến phố đi bộ Khu du lịch Tam Đảo, được tổ chức trên đường Tây Thiên đoạn từ Trạm y tế thị trấn Tam Đảo đến nút giao phố Núi Phù Nghĩa (gần Khách sạn Công đoàn) kéo dài 400m, thuộc Tổ dân phố 1. Hàng tuần, phố đi bộ được tổ chức vào 18h00 đến hết 23h00 các ngày thứ 6, thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ, Tết. Tuyến phố hoạt động theo mô hình kinh tế đêm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm, giải trí, lễ hội âm nhạc đường phố, ca nhạc, sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Năm 2023 Huyện đoàn Tam Đảo đã phối hợp với Đoàn thị trấn Tam Đảo ra mắt bản đồ số du lịch thị trấn Tam Đảo. Đây là sản phẩm được xây dựng dựa trên công nghệ VRTour 360 để số hóa những địa điểm, sản phẩm du lịch hiện có của địa phương như: Các điểm thăm quan, các điểm lưu trú, các dịch ăn uống, vui chơi…Qua đó đem đến cho du khách những tiện ích chân thực nhất về du lịch để du khách có thể lựa chọn Tam Đảo là điểm đến cho mỗi hành trình. Tuyến phố đi bộ tạo ra một sản phẩm du lịch mới cho địa phương. Thông qua công nghệ VRTour 360 du khách có thể nhìn thấy toàn cảnh thị trấn Tam Đảo từ trên cao, các địa điểm du lịch đã được số hóa rất cụ thể như: Nhà thờ đá Tam Đảo, Đền Bà Chúa Thượng Ngàn; Đền Đức Thánh Trần…Một số dịch vụ kinh doanh của người dân địa phương cũng được tái hiện chân thực như: Nhà hàng Sake, Nhà hàng Thạch Bàn, Sake villa, 1992 de Villa… Bên cạnh đó để có thể tiếp cận gần hơn với du khách, tất cả các hộ kinh doanh có thể tham gia trực tiếp vào bản đồ số này, bằng cách số hóa các dịch vụ của mình. Chỉ với một thiết bị công nghệ cầm tay có kết nối Internet, du khách dễ dàng truy cập ứng dụng du lịch thông minh trên điện thoại di động để tìm kiếm, trải nghiệm kho video về du lịch, các điểm đến, đặc biệt là ứng dụng tư vấn thông tin du lịch dựa vào tính năng tự động xác định địa điểm qua định vị, tư vấn lịch trình, chỉ đường, gợi ý các địa điểm ăn uống, khách sạn, nhà hàng, sự kiện nổi bật, dịch vụ ngân hàng, y tế, phương tiện di chuyển… trên địa bàn.